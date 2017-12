Peugeot Hjørring bedst i Danmark

BILER: Peugeot i Hjørring er dansk mester i at drive bilforretning. I hvert fald inden for det franske mærkes danske organisationen.

Forleden blev Hjørring-firmaet ved Peugeot Danmarks årlige forhandler strategimøde overrakt prisen som Årets Auto Perform forhandler 2017.

Den gives til den Peugeot-forhandler, som har leveret topresultater inden for både salg og eftermarked, og de nominerede var Peugeot Amager, Peugeot Haderslev og Peugeot Hjørring.

Sidstnævnte valgtes og om det siger forhandlerchef hos den danske importør, Rene Kragelund:

- Peugeot Hjørring har performet bedst af alle inden for de forskellige kriterier. Indehaverne Johnny L. Nielsen og Jess Pedersen er dedikerede og meget synlige i forretningen, hvilket inspirerer medarbejderne. Deres bundniveau er ekstremt højt og de har som ledelse nogle helt klare målsætninger og actionplaner for hele tiden at udvikle sig til at blive best-in-class på alle parametre. Det kan man kun med rette ledelse, den rigtige organisation og fokus på udvikling, siger Rene Kragelund.

Stor glæde

Hæderen blev i sagens natur modtaget med stor glæde hos Peugeot Hjørring med en samlet medarbejderskare på 20:

- Prisen har stor betydning for os og ikke mindst for vore ansatte, som har en stor del af æren. Vi er et team, og hver eneste medarbejder har en aktie i denne pris. Det er en stor anerkendelse af det arbejde, vi udfører hver dag. Vi arbejder målrettet på at holde forretningen oppe på et højt niveau, hvor der er fokus på kundetilfredshed, synlighed og opnåelse af de opstillede målpunkter, siger Johnny L. Nielsen.