Piletræer varmer tropisk badeland op

VENDSYSSEL:Når vandhundene leger og hygger sig i tropiske temperaturer i det store badeland i Skallerup Seaside Resort, kan de sende en venlig tanke til rækkevis af piletræer, som står ved Villerup Hovedgaard få kilometer derfra.

1 million liter vand holder nemlig varmen med lun hjælp fra flis fra piletræerne. Døgnet rundt, året rundt. Og det er faktisk et restprodukt.

For piletræerne er egentlig slet ikke rejst for at producere varme. De skal stå i fire år, og så bliver stammerne brugt til produkter, som virksomheden PileByg på Villerup Hovedgaard sælger til hele verden. Det er blandt andet støjskærme til montering langs veje, jernbaner og lufthavne. Skærmene er beklædt med flettede facader i pilestammer.

Piletræerne står i rad og række på 250 hektar jord. Der er cirka 80 forskellige sorter, og ejerne af gården, Vibe og Johannes Falk, har i over 25 år ledt efter de helt rigtige sorter til deres produktion. Det er lidt af en videnskab, for man kan først se piletræets egenskaber, når det har været igennem udviklingsarbejde og forarbejdning. Så en stor del af træerne kan ikke bruges til designede produkter fra PileByg.

En hel hal med knastør flis

Piletræerne hugges til flis sammen med toppe og andre frasorterede stammer fra selve produktionen. Inden fyringssæsonen er en stor hal bygget til formålet fyldt med knastør flis fra piletræerne. Flislageret svinder langsomt ind i vinterens løb og skaffer varme til Skallerup Seaside Resort, Friskolen Skallerup og Villerup Hovedgaard.

- Vi er glade for at kunne producere energien her i lokalområdet. For klimaregnskabet er det afgørende med den korte transportafstand, konstaterer Johannes Falk i en pressemeddelelse, der er udsendt af Hjørring Kommune.

Langsigtet og bæredygtig aftale

Villerup Hovedgaard og Skallerup Seaside Resort har en fast kontrakt, og Johannes Falk roser feriebyen for samarbejdet.

- I de første år tror jeg godt, de kunne have fået varmen lidt billigere, men de tænkte langsigtet og bæredygtigt med en lokal leverandør. I år er prisen på flis steget voldsomt, og så har det været en rigtig god forretning for feriebyen med vores aftale. Det har jeg det fint med, siger Johannes Falk.

Samarbejdet med feriebyen dækker dele af varmen til badeland og administrationsbygning. Feriebyen har også et stort solfangeranlæg. De 292 feriehuse varmes op med el, blandt andet med varmepumper. Her ligger kimen til et nyt, lokalt samarbejde.

Plan om solceller

Villerup Hovedgaard har planer om at opføre et 10 hektar stort solcelleanlæg, som skal levere strøm til feriebyen. Johannes Falk håber, at anlægget kan producere 5-8 mio. KWh strøm hvert år. Ansøgningen er pt. i behandling hos Hjørring Kommune og forventes godkendt efter sommerferien 2023, og tanken er at indgå en langtidskontrakt på samme måde som med flis til feriebyens stokerfyr.

Piletræ fra Villerup Hovedgaard bruges blandt andet til at opvarme det tropiske badeland i Skallerup Seaside Resort. Arkivfoto: Hans Ravn

Johannes Falks vision er at skabe et lokalt kredsløb for bæredygtig energi. Gården har tre vindmøller og den planlagte solcellepark, som tilsammen forberedes til også at kunne producere fjernvarme ved hjælp af en varmepumpe for eksempel til Lønstrup. Den slags kalder man for sektorkobling. Det er, når forskellige sektorer spiller sammen – her er det el og varme.

I den forbindelse udfylder Hjørring Kommune en vigtig rolle som formidler af samarbejde mellem selskaber og virksomheder, der producerer og bruger el og varme.

Søren Homann (K), der er formand for Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg, er glad for det lokale samarbejde i Skallerup.

- Det er sådan, vi gerne vil tænke vedvarende energi - som noget, der skal give udbytte for lokalsamfundet. Både for virksomheder og for almindelige forbrugere. Det er jo også med til at bevare gode, lokale arbejdspladser, siger Søren Homann i den nævnte pressemeddelelse.