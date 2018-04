Plan fra direktorat: Slut med druknende sommerhuse

HIRTSHALS: De seneste måneder har budt på en sand storm af ny lovgivning inden for kystsikring.

Derfor bruger op mod 100 sommerhusejere deres fredag aften på et stævnemøde med Kystdirektoratet, som har lækkerier med i posen til de udfordrede ejere, hvis sommerhuse efterhånden befinder sig lovlig tæt på kanten af vestkysten.

En ændring i formålsbestemmelsen har gjort det muligt at få tilladelse til hård kystsikring - en mulighed, der ikke tidligere har været en del af Hjørring Kommunes kystsikringspolitik.

Desuden bliver der nu givet tilladelse til at kystsikre uafhængigt af hvilken form for bebyggelse, der befinder sig på grunden.

Hans Erik Cutoi-Toft er områdechef for kystzoneforvaltning, og han er ikke i tvivl om, at modtagelsen i Hjørring Kommune bliver god, når sommerhusejerne får lov til at få den længe ventede tilladelse til hård kystsikring, og en hurtigere forvaltning af ansøgningerne.

- Jeg forventer, at der er ret stor tilfredshed med ændringerne, da der har været en stor efterspørgsel på netop de ændringer blandt grundejerne her i området, så jeg forestiller mig, at der bliver taget imod ændringerne med kyshånd, siger han.