Plejecenter ramt igen: Medarbejder testet positiv for corona på Vendelbocentret

SINDAL:Plejecentret Vendelbocentret, som i juni blev hårdt ramt af coronaudbrud, er igen ramt.

Leif Serup, direktør for Sundhed- ældre- og handicapforvaltningen i Hjørring Kommune, oplyser, at en medarbejder på plejecentret fredag blev testet positiv for corona.

Medarbejderen og nærmest kolleger, som vedkommende har været i kontakt med, er sendt hjem i isolation. Beboerne, som har været i kontakt med medarbejderen og nærmeste kolleger, er isoleret. Der er indført omgående besøgsforbud.

Søndag testede man samtlige beboere og de medarbejdere, der var på arbejde søndag. Samtlige medarbejdere på Vendelbocentret bliver testet omgående.

- Vi har intet bud på årsagen til smitten, siger Leif Serup.

- Pågældende medarbejder har ingen symptomer. Heller ingen beboere og kolleger har symptomer. På nuværende tidspunkt har vi ikke kendskab til, at medarbejderen, der blev testet positiv, har haft relation til andre smittede i kommunen. Vi kan derfor ikke se noget mønster. Styrelsen for Patientsikkerheds smittesporings enhed går i gang med at undersøge yderligere.

Leif Serup oplyser, at medarbejderen blev konstateret positiv i en af de frivillige test, som Hjørring Kommune opfordrer sine medarbejdere i plejesektoren til at få foretaget i deres fritid hver 14. dag.

- Da medarbejderen, der blev testet positiv, ikke har symptomer, kan vi ikke undgå at få den tanke, at testen måske ikke er retvisende, så vi er ved at få undersøgt om testen kan være forkert. Men det kan vi selvfølgelig ikke vente på, at få besked om. V har derfor straks iværksat alle de sædvanlige coronaforholdsregler med at sende medarbejdere hjem, isolere beboerne og teste alle, siger Leif Serup.

Den positive test på Vendelbocentret følger i kølvandet på søndagens nyhed om en medarbejder, der er testet positiv på Ålbæk Plejecenter i Frederikshavns Kommune. =gså Frederikshavns Kommune har straks taget alle forholdsregler i brug. Som i Sindal er beboerne på plejecentret isoleret og medarbejderen sendt hjem.