Pokallodtrækning: Se hvem de nordjyske hold skal møde

FODBOLD: Der blev fredag middag trukket lod til 2. runde af DBU Pokalen i fodbold.

Syv nordjyske klubber var med i bowlen, og der er udsigt til flere interessante opgør med nordjysk deltagelse.

AaB fra Superligaen skal møde Viborg FF fra 1. division på udebane, mens det andet Superligahold Hobro IK skal en tur til Kolding for at møde Kolding IF fra 2. division.

Der er udsigt til spændende udfordringer for både Nørresundby FB og Jammerbugt FC.

Nørresundby fra Jyllandsserien skal møde Skive IK fra 1. division. Nordjyderne har hjemmebanefordel, mens Jammerbugt fra 2. division ligeledes på hjemmebane skal op imod Vejle Boldklub fra NordicBet Ligaen

RKG fra serie 1 står overfor en ordentlig mundfuld, når de får besøg af FC Fredericia fra NordicBet Ligaen.

Vendsyssel FF fra Nordic Bet Ligaen kan glæde sig over hjemmebanefordel når de får besøg af oprykkerne til NordicBet Ligaen Brabrand.

Vinderen af kampen mellem Birkelse (serie 1) og Vejgaard (Danmarksserien) skal på hjemmebane møde FC Sydvest 05 Tønder fra 2. division. Birkelse og Vejgaard mødes på tirsdag i 1. runde af DBU Pokalen.

Kampene i 2. runde skal spilles fra tirsdag 29. august til torsdag 31. august. Der er endnu ikke sat dato og tidspunkt på de nordjyske holds kampe.