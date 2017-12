Politi advarer: Tricktyve på spil

BLOKHUS: Fire udenlandsk udseende mænd turnerer tilsyneladende lige nu rundt i Nordjylland for at snyde handlende i forbindelse med veksling af udenlandske penge.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

- De fire har netop været i Daglig Brugsen i Blokhus, hvor de forsøger sig med noget fusk med veksling af penge. De forsøger at skabe forvirring og siger, at de har købt en billig vare og betalt med en stor seddel. Tidligere tirsdag har de været i dagligvarebutikker i Pandrup og Løkken. Det er endnu ukendt, hvilken bil de kører i, og vi har heller ikke et præcist signalement, vi kan melde ud endnu, siger vagtchefen.

Han opfordrer folk, der måtte mene at have set de fire mænd, til at ringe til politiet på telefon 114.