Politiet advarer: Tricktyv stjæler penge fra ældre kvinder

VENDSYSSEL: "Det er fra politiet. Der har været mange indbrud i området på det seneste, så jeg skal lige se, hvor du gemmer dine penge og smykker".

Nogenlunde sådan kunne det lyde, når en mand banker på hos ældre kvinder og narrer dem til at vise ham deres penge, som han tager med sig, når han går igen.

Den seneste uge er fem ældre kvinder i Frederikshavn, Sæby og Hjørring blevet udsat for tricktyveri - og alt tyder på, at det er samme gerningsmand, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

92-årig narret

Senest gik det ud over en 92-årige kvinde i Frederikshavn. Onsdag klokken 11.30 bankede en mand på hendes dør på Jørgen Brøndlunds Vej.

Han sagde, at han var fra politiet, og bad om at den ældre kvinde viste ham, hvor hun gemte sine penge og smykker, fordi der havde været en del indbrud i området.

Kvinden troede på manden og viste ham sin kontantbeholdning. Da manden var gået, kunne hun konstatere, at pengene var væk, fortæller Peter Skovbak.

Fire andre tricktyverier

Præcis samme fremgangsmåde blev brugt ved de fire andre tricktyverier - med den ene variation, at manden i nogle tilfælde udgav sig for at være fra forsikringsselskabet.

13. juni blev en ældre kvinde i Danmarksgade i Frederikshavn udsat for tricktyveri klokken 08.30. Herefter skete det for en kvinde i Algade i Sæby omkring klokken 9 og til sidst hos en kvinde på Chr. Pedersensvej i Sæby klokken 11.

17. juni slog tricktyven så til på Cathrinestræde i Hjøring.

Politi: Vær påpasselig

Politiet har stykket et signalement sammen af den formodet gerningsmand.

Han beskrives som:

40-50 år, lys i huden og mørk, kort hår. Han taler dansk, og er pæn i tøjet.

Politiet vil gerne høre fra personer, der kender til manden, eller fra personer der har afvist at lukke ham ind.

- Og så vil vi gerne opfordre til, at man er påpasselig med, hvem man lukker ind. Man skal ikke vise, hvor man har sine kontanter og smykker, og hvis nogen præsentere sig for at være fra politiet, så skal man spørge efter legitimation, siger Peter Skovbak.