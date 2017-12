Politi erkender procedurefejl efter dødsulykke

HIRTSHALS: Retten i Hjørring har dømt en nordjysk skibsreder til at betale 971.520 kroner i erstatning til en død medarbejders enke. Det skyldes, at den afdøde fiskers arbejde ifølge retten ikke var tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til lov om sikkerhed til søs og arbejdsmiljøloven.

Alligevel har rederen aldrig fået en bøde efter dødsulykken for brud på arbejdsmiljøreglerne. For Søfartsstyrelsen har ikke indgivet nogen indstilling til politiet om en straffesag, og Nordjyllands Politi har ikke fundet "tilstrækkelig anledning" til at indlede en straffesag. Det oplyser Nordjyllands Politi til Fagbladet 3F.

Den afdøde, litauiske fisker Robertas Masiliunas var medlem af 3F Midtjylland.

- Det er fuldkommen utilfredsstillende, at vores medlems dødsulykke ikke er undersøgt til bunds. Det er lemfældig sagsbehandling. Myndighederne burde have ført en straffesag, som kunne placere ansvaret for dødsulykken. Vi har en familie, der står tilbage i en fuldstændig urimelig situation, siger Karsten Kristensen, forhandlingssekretær hos Transportgruppen i 3F.

"Ingen sikkerhedsline ved spillet ved trawlen"

Robertas Masiliunas døde 27. november 2013 om bord på det danske fiskefartøj "Signet", der fiskede rejer i Skagerrak. Da dødsulykken skete, var fiskeren ved at sætte fiskegrejerne på skibet ud til dagens andet slæb. Hans arbejde som tredjemand foregik bagest på skibet ved en tromle med trawl. Fiskeren blev fanget i trawlet, og senere fundet på tromlen, da skibsrederen havde firet cirka 70 meter trawl ud.

Nordjyllands Politi foretog en undersøgelse på skibet, da det om aftenen efter ulykken lagde til kaj i Hirtshals.

"Der var ingen sikkerhedsline eller lignende sikkerhedsudstyr ved spillet ved trawlen. Der fandtes heller ingen nødstop ved betjeningen af trawlen", skriver Nordjyllands Politi i rapporten, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i.

Politiet skriver også i rapporten, at håndtaget på spillet havde "en del slør".

"Da hydraulikken ikke var slået til på tidspunktet for gerningsstedsundersøgelsen var det uvist, om spillet evt. ville kunne køre af sig selv, hvis håndtaget blev ført let fremad eller let tilbage", skriver politiet i rapporten.

Havarikommissionens konklusion

I marts 2014 udsendte Den Maritime Havarikommission sin rapport om søulykken.

"Det kan konstateres, at det var afgørende for ulykkens forløb, at en ukendt tilstand medførte fortsat utilsigtet aktivering af den hydraulisk drevne trawltromle, og at tredjemanden var alene, mens han håndterede trawlet", skriver havarikommissionen i rapporten om den litauiske fiskers dødsulykke.

"Arbejdspladsen var grundlæggende konstrueret med fokus på behovet for at løse en opgave fra et driftsmæssigt perspektiv og ikke menneskets sikre udførelse af arbejdet. Der opstod derved gunstige vilkår for en ulykke, når omstændigheder ændrede sig", skriver havarikommissionen i sin konklusion.

Indgik senere forlig

Retten i Hjørring lagde i sin dom vægt på, at håndtaget på tromlen ikke var afskærmet, og at det derfor ikke var sikret mod en utilsigtet påvirkning.

Den nordjyske skibsreder Tonny Espersen mener ikke, at han kunne have forhindret dødsulykken. Rederen bekræfter over for Fagbladet 3F, at han aldrig har fået en bøde for overtrædelse af loven om sikkerhed til søs i forbindelse med dødsulykken.

- Jeg har aldrig hørt fra politiet eller Søfartsstyrelsen i negativ retning. Der er ingen, der har sagt, at jeg har gjort noget forkert. Undtagen retssystemet, siger Tonny Espersen, der mener, at dommen fra byretten var dybt uretfærdig.

Han ankede dommen. Senere indgik han forlig med enken, der fik udbetalt cirka 450.000 kroner i erstatning som følge af hendes mands dødsulykke.

Vil ikke kommentere dom og kritik

Hos Nordjyllands Politi ønsker politiinspektør Claus Danø ikke at kommentere dommen fra byretten og kritikken fra enke Jolanta Masiliùniené om, at myndighederne ikke har taget hendes mands dødsulykke alvorligt nok.

Politidirektøren oplyser, at politiet har "lavet sagsbehandling derude på stedet", da ulykken var sket. Til kritikken fra 3F om manglende efterforskning af dødsulykken siger Claus Danø:

- Der kan være en pointe, men det kan jeg ikke komme nærmere ind på. Vi har bare vurderet på det grundlag, der var, at der ikke var til at indlede en strafferetlig efterforskning.

Burde have underrettet Søfartsstyrelsen

Claus Danø oplyser, at politiet efter dødsulykken underrettede og sendte materiale til Den Maritime Havarikommission. Men at politiet ikke underrettede Søfartsstyrelsen.

- Vi burde have underrettet Søfartsstyrelsen. Det var en procedurefejl. Vores sagsbehandler havde den formodning, at de arbejdede sammen. Det gjorde de så ikke, og det er vi så blevet bekendt med, siger

Claus Danø og bekræfter, at politiet ikke har været i kontakt med Søfartsstyrelsen om dødsulykken.

Søfartsstyrelsen vil ikke kommentere

Fagbladet 3F har siden 13. november 2017 forsøgt at få kommentarer fra Søfartsstyrelsen til sagen. Men Søfartsstyrelsen har trods flere rykkere forsat ikke kommenteret sagen.

Men af Fagbladet 3F’s aktindsigt i sagen hos Søfartsstyrelsen fremgår det, at styrelsen to uger efter Robertas Masiliunas’ dødsulykke foretog et kontrolbesøg på skibet "Signet" som følge af ulykken.

"Hydraulikanlæg samt spilhåndtag er efter ulykken gennemgået af Vestkajens Maskinværksted, Hirtshals. Der er ikke fundet fejl på anlægget", skriver Søfartsstyrelsen i sin rapport og noterer, at der efter ulykken var blevet monteret beskyttelsesbøjler ved lokal betjening til trawltromle på skipperens foranledning.