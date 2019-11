Politi jagtede chokoladetyv - her er resultatet

HJØRRING:Julen nærmer sig, og det kan ses i butikker, supermarkeder og varehuse.

Lørdag formiddag lå der masser af chokolade-julekalendere ved indgangspartiet til A-Z-varehuset i Hjørring.

Her bemærkede flere kunder, at en mand fyldte en indkøbsvogn op med chokoladekalendere og trillede ud til sin bil uden at betale for varerne. Derefter kørte manden væk.

En kunde havde set bilens nummerplade og ringede til politiet, som kort efter bemærkede bilen nær Vrå. Da politiet stoppede bilen, fandt de 28 chokolade-julekalendere, som der angiveligt ikke var betalt for, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.