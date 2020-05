Politi ledte efter designermøbler - fandt pumpgun og narko

SINDAL:En 37-årig mand er blevet idømt to år og ni måneders fængsel for at have haft en pumpgun og omkring 68 gram amfetamin liggende derhjemme.

Politiet fandt våbenet og narkoen, da de ransagede mandens hjem 25. marts om aftenen. Det var egentlig et tip om nogle designermøbler, der var årsag til besøget fra ordensmagten, og selvom politiet da også fandt nogle hælervarer, så var det ikke det, der udløste ret meget straf.

Den ulovlige pumpgun med tilhørende patroner gjorde nemlig, at den 37-årige blev dømt for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder - en overtrædelse, der som minimum giver to års ubetinget fængsel.

Oveni det blev den 37-årige dømt for at have være i besiddelse af amfetaminen med henblik på videresalg.

Og da han i forvejen havde en dom på tre måneders betinget fængsel, som blev udløst, så endte straffen altså på to år og ni måneder, forklarer anklager Louise Watson.

Den 37-årige erkendte våbenbesiddelsen, men nægtede at det var under særligt skærpende omstændigheder. Han fortalte i retten, at han havde fået det i forbindelse med et bilkøb, og at han ville have taget jagttegn, fortæller anklageren.

Han erkendte også besiddelsen af narkoen, men forklarede her, at det blot var til eget forbrug.

Den 37-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.