Politi massivt til stede i Hjørring: Leder efter mørkklædt mand

HJØRRING:Sagen om en sortklædt afrikansk mand, som gennem nogen tid har skabt utryghed i Hjørring med sin pågående adfærd overfor især yngre kvinder, udvikler sig.

Siden Nordjyllands Politi søndag modtog anmeldelsen om en 16-årig pige, som lørdag kl. 17.45 havde en ubehagelig oplevelse med den 25-30 årige sortklædte mand ved byparken Christiansgave, har politiet modtaget yderligere to anmeldelser om lignende episoder.

- Det, der går igen, er et signalement af en mand, som godt kan være den samme. Og der kan godt ligge anmeldelser forud for det, der beskriver det samme. Det er vi i gang med at kigge efter, oplyser fungerende politiinspektør Anders Uhrskov, leder af patruljetjenesten.

Situationen får nu Nordjyllands Politi til at øge indsatsen for at genskabe roen og trygheden i Hjørrings gader.

NORDJYSKE fortalte mandag historien om den 16-årige piges oplevelse med manden, og allerede samme aften forstærkede politiet indsatsen i det centrale Hjørring, hvor der - ikke mindst på sociale medier - er mange efterretninger om, at manden huserer.

Flere patruljer blev sendt på gaden i området, og tirsdag sidst på formiddagen har Nordjyllands Politi parkeret sin mobile politistation ved Christiansgave, hvor den vil stå i nogle timer.

Betjente fra forebyggelsesafdelingen ved lokalpolitiet i Hjørring er tirsdag til stede i Christiansgave, og de har fået flere henvendelser fra borger angående den afrikanske mand, som politiet gerne vil tale med. Foto: Ole Fink Mejlgaard

- Og der er folk meget velkomne til at rette henvendelse - enten hvis de har oplysninger, eller hvis de har oplevelser, de ønsker at dele med os. Heldigvis har ingen lidt fysisk overlast. Nu sætter vi hårdt ind - vi vil ikke have den utryghed i befolkningen, siger Anders Uhrskov.

- Det er ikke lykkedes jer at finde manden selv?

- Vi har desværre ikke truffet ham endnu, men vi har en idé om, i hvilken retning vi skal kigge i, så vi håber at få ham indkapslet, så han ikke bliver ved med at skabe utryghed, siger Anders Uhrskov.

- Som du selv påpeger, er der heldigvis ingen, der har lidt fysisk overlast, så hvad er det præcist, I vil gøre ved manden, hvis I finder ham?

- Det er for tidligt at lægge sig fast på, for der kan komme flere anmeldelser, så flere ting kan komme i spil. Men indledningsvis er vi nysgerrige på at finde ud af, hvem han er, og så vil vi tage en snak med ham om, hvad hans baggrund er for at være i området, og hvorfor han antaster unge piger på den måde, forklarer Anders Uhrskov.

NORDJYSKE har været i kontakt med kilder, der oplyser, at de har forsøgt at anmelde episoder, hvor en mand med samme signalement, som i sagen med den 16-årige pige, skabte utryghed med sin opførsel Men er blevet afvist af Nordjyllands Politi.

Det samme er der flere, der nævner på sociale medier.

- Det er vel væsentligt for samarbejdet mellem jer og borgerne, at de har en oplevelse af at blive lyttet til, når de henvender sig?

- Det er fuldstændigt afgørende, at vi lytter til de anmeldelser, vi får ind, så det er rigtigt, rigtigt ærgerligt, hvis det er en udbredt oplevelse, at vi ikke gør. Det er jeg da ked af at høre, siger Anders Uhrskov.

Det var her, den 16-årige skolepige fra Hjørring lørdag ved aftenstid havde en behagelig oplevelse med en mørkklædt mand af afrikansk oprindelse. Foto: Bente Poder

Han understreger, at Nordjyllands Politi tager sagen fra Hjørring særdeles alvorligt.

- Og vi reagerer ved at give den særlig opmærksomhed.

- Og hvor lang tid er I parat til at have den øgede opmærksomhed?

- Det er vi parat til, indtil vi har genoprettet trygheden. Jeg mener nu allerede, at det er trygt at færdes i Hjørring, men vi skal selvfølgelig - forhåbentlig på kort tid - have idenficeret den her person og have en snak med ham, siger Anders Uhrskov og opfordrer endnu engang folk til at kontakte politiet, hvis de har oplysninger sagen.

- Mest af alt ønsker vi, at folk henvender sig til os fremfor at begynde at begå selvtægt - hvad enten det er fysisk eller på sociale medier. Også der skal man vare sig med, hvad man udbasunerer, siger lederen af patruljetjenesten.