Politi og 10 brandmænd rykkede ud til drengestreger med røgbombe

HJØRRING: Det så voldsomt ud, da både Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab/Falck rykkede ind på Sct. Olai Plads i Hjørring fredag eftermiddag.

Klokken 14.12 kom der melding om ildebrand, da der kom masser af røg op fra parkeringskælderen på pladsen.

Indsatsleder Thomas Dybro kan dog berolige folk med, at der blot var tale om drengestreger i form af en hjemmelavet røgbombe eller lignende - i øvrigt med røg, der havde en fæl lugt.

– Det har nok været sjovt for dem, men for os er det alvor hver gang, og vi kører, som om det er en skarp situation. Så vi kom med fire køretøjer og 10 mand, fortæller indsatslederen.

Han tager situationen lidt oppe fra og ned og betegner det som en del af “samfundets orden“:

– Det var da godt, at der ikke var sket noget. Men det er mange ressourcer, og vi kører jo udrykningskørsel, hvor folk skal vige for os. Og folk må slippe alt, de har i hænderne, for at komme ind på stationen og rykke med ud. Det er en del af samfundet, men vi ville gerne være foruden og bruge ressourcerne på den ægte vare i stedet for, pointerer Thomas Dybro.

Nordjyllands Politi ankom som nævnt også til stedet men havde fredag eftermiddag ikke fået fingrene i gerningsmændene, der havde antændt røgbomberne. De var forduftet, hedder det.