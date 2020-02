Politibil i færdselsuheld: To betjente kørt på hospitalet

To politifolk er kørt på hospitalet til kontrol, efter de kørte galt på E39 motorvejen lørdag aften.

Klokken 21.05 meddelte to betjente, at de var kørt af vejen og at bilen var rullet rundt. Det oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Forinden havde Vejdirektoratet advaret om, at der på strækningen var meget glat på grund af vand på kørebanen, og det var tilsyneladende også årsagen til at politibetjenten bag rettet mistede herredømmet og kørte af vejen.

Bilen trillede rundt i rabatten, men begge politifolk slap for alvorlige skader. Den ene klagede over smerter i nakken, og begge er kørt til kontrol på Regionshospital Vendsyssel.

Vejdirektoraret meddeler, at højre spor i øjeblikket er spærret ved ulykkesstedet mellem Vrå og Hjørring S i nordgående retning.