Politidirektør: - Vi overtalte Doris til at følge med, men måske var hun lidt skræmt

Politidirektør hos Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen afviser, at der var tale om en tvangsflytning, da politi og hjemmepleje 2. august flyttede 81-årige Doris Marie Pedersen fra hendes hjem i Tversted til en aflastningsplads på Vendelbocentret i Sindal.

Men samtidig erkender politidirektøren, at den ældre dame kan have været skræmt af situationen, da to betjente og to hjemmeplejere pludselig bankede på den søndag eftermiddag, efter at Doris lige var stået op fra en middagslur.

- Efter at have læst rapporten, er det min opfattelse, at betjentene stille og roligt forklarede Doris, at der var en aflastningsplads, og at det ville være godt for hende at tage imod den, og det gik hun med til, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Men et vidne og datteren har forklaret NORDJYSKE, at Doris var meget oprevet og blandt andet højlydt råbte "jeg vil ikke - jeg vil ikke", - og, at der for at berolige hende blev sagt: " Vi skal bare ud på en hyggelig køretur".

- Det er muligt, at hele situationen virkede lidt skræmmende på hende, men ifølge betjentene fulgte hun frivilligt med, og i stedet var det datteren, der forsøgte at overtale hende til blive, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Baggrunden for politiets besøg hos Doris Marie Pedersen var, at der forelå en voldsanmeldelse mod datteren, Annemarie Pedersen, der bor i samme ejendom i Tversted, og som i de sidste 15 år har passet sin mor. NORDJYSKE beskrev i en artikel søndag, hvordan datteren Annemarie Pedersen og personer omkring familien er dybt rystede over politiets flytning af Doris Marie Pedersen.

NORDJYSKE:Hvorfor greb politiet ind og flyttede Doris, og ikke den person, der var mistænkt for at overgrebet?

- Det var jo en lidt løs anmeldelse af vold, som vi med flytningen måske kunne forhindre i at udvikle sig yderligere, siger politidirektøren.

NORDJYSKE:Nordjyllands Politi har tidligere forklaret NORDJYSKE, at politiets tilstedeværelse og flytningen byggede på en "lægefaglig vurdering". Hvorfor er det så nu en "løs voldsanmeldelse"?

- Den lægefaglige vurdering er først lavet senere, da Doris Marie Pedersen var flyttet, og i forbindelse med efterforskningen af voldssagen, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Politidirektør hos Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen. Foto: Torben Hansen.

Politidirektøren henviser i øvrigt til politilovens §10, som giver politiet hjemmel til at tage sig af personer, "der er ude af stand til at tage vare på sig selv på grund af sygdom, tilskadekomst eller hjælpeløshed, og som træffes under forhold, der indebærer fare for den pågældende eller andre".

Ifølge de kilder, som NORDJYSKE har talt med, inklusiv familiens læge, Flemming Pedersen var der imidlertid ingen fare på færde.

- Nu var der en aflastningsplads, og med baggrund i voldsanmeldelsen vurderede vi, at det var bedst at overtale hende til at tage imod pladsen og få lidt ro, mens vi efterforskede sagen, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Dagen efter flytningen, 3. august, lå der et brev i postkassen hos Doris Marie Pedersen. I brevet, der også er dateret 3. august, bekræfter Hjørring Kommune, at Doris er blevet bevilget en midlertidig plads på Vendelbocentret efter, at hun selv skulle have søgt om pladsen.

NORDJYSKE:Anne Marie Roum Svendsen, er du bekendt med, at Doris Marie Pedersen selv har søgt om en midlertidig plads?

- Nej, det ved jeg ikke noget om, siger politidirektøren, der ikke kan oplyse, hvornår Annemarie Pedersen kan forvente en afklaring på voldsanmeldelsen.

Doris Marie Pedersen blev en lille uge efter flytningen til Vendelbocentret indlagt på sygehuset i Hjørring, hvor hun har ligget siden.

Du kan læse hele historien om Doris Marie Pedersen her.