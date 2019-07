Politiet advarer unge: Pas nu på med at tænde bål

TÅRS: Lad nu vær med at tænde bål ud i naturen.

Sådan lyder opfordringen fra Nordjyllands Politi, som har været ude og tjekke flere spontane fester, hvor unge har hygget sig med at lave bål.

- Vi vil gerne indskærpe over for de unge mennesker og deres forældre, at de unge skal lade være med at antænde bål ude i naturen. Det kan hurtigt gå galt, hvis der ikke er en voksen til stede, siger fungerende politikommissær Michael Karstenskov fra Lokalpolitiet i Hjørring.

Det var senest ved at gå galt natten til mandag, hvor en gruppe unge mennesker hyggede sig med et bål ved Tårs Skole.

Der var blevet smidt et dæk på bålet, og det gav en del røgudvikling. De unge mennesker forsøgte selv at slukke bålet ved at smide noget sand på, men det lykkedes ikke helt, så Nordjyllands Beredskab måtte rykke ud ved 01.15-tiden for at slukke bålet.