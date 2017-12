Politiet beder om hjælp til at finde forsvundet mand

HIRTSHALS: Lørdag aften eftersøger Nordjyllands Politi den 85-årig Poul Arne Andersen, der er gået fra sin bopæl ved Regnbuevej i Hirtshals.

Poul Arne Andersen er dement, og han forlod sin bopæl klokken cirka 15.45 lørdag eftermiddag.

Nordjyllands Politi oplyser, at han ikke kan tage vare på sig selv.

Poul Arne Andersen er godt gående, og han kan derfor komme vidt omkring.

Han er cirka 170 cm. høj, almindelig af bygning, iført hue, grønt halstørklæde, mørk dynejakke, mørke bukser og sorte sko.

Nordjyllands Politi opfordrer alle til at kigge i udhuse, garager og tilstødende haver for at se, om han skulle have søgt ly her.

Hvis du ser manden, så tag hurtigst muligt kontakt til ham og politiet på telefon 114.