Albaner begik røveri og truede betjente med koben – fem år senere blev han anholdt

PANDRUP/HJØRRING:I november 2016 gik to politibetjente en tur i et område i Pandrup. Turen blev pludselig forstyrret, da de opdagede, at der var et indbrud i gang i et hus. Derfor skyndte de sig hjem efter legitimation, og efterfølgende konfronterede de de to mænd, der var i gang med indbruddet.

De nordjyske betjente viste deres legitimation, men en af mændene ville ikke acceptere, at de to tyveknægte blev opdaget i deres forehavende, og han tog derfor et koben og truede betjentene, hvorefter de to indbrudstyve, der ved truslerne mod betjentene juridisk set var blevet til røvere, stak af.

Nu er den ene af de to formodede gerningsmænd - en 40-årig albansk statsborger - ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring blevet fængslet i fire uger sigtet for indbruddet, der blev til et røveri. Udover sigtelsen for røveriet er den 40-årige også sigtet for trusler mod politibetjente i tjeneste.

Det fortæller anklager Stine Eriksen fra Nordjyllands Politi.

- Der blev allerede tilbage i 2016 holdt et grundlovsforhør uden deltagelse af de to formodede gerningsmænd. De blev dengang fængslet in absentia, og der blev udstedt en international arrestordre på dem. Det blev blandt andet gjort for at hindre forældelsesfrister i at kunne træde i kraft, forklarer Stine Eriksen.

Efter flugten fra Pandrup endte de to albanske mænd i København. Det kunne politiet den gang konstatere, fordi de var blevet genkendt af politiet ANPG-udstyr - udstyr til automatisk nummerpladegenkendelse. Umiddelbart efter den genkendelse forlod de to albanere landet.

Anklager Stine Eriksen beretter, at der i efterforskningen har været kontakt med blandt andet det albanske politi for at finde identiteten på de to albanere. Det er så lykkedes, og siden 2016 har der altså været udstedt en international efterlysning på de to albanere.

- I november 2020 fik dansk politi så besked fra Belgien om, at begge albanere, der hele tiden har været mistænkt for indbrud og truslerne i Pandrup i 2016, var blevet anholdt for berigelseskriminalitet dernede, og derefter fik vi så udleveret den ene af de to albanere, forklarer anklageren.

Det skete torsdag, og derfor skulle han i grundlovsforhør indenfor de lovpligtige 24 timer. Det var det grundlovsforhør, der blev holdt fredag formiddag i Hjørring, og som førte til fængsling af den 40-årige albaner, der nægtede sig skyldig i sigtelsen og heller ikke ville udtale sig i grundlovsforhøret, men dog heller ikke kærede fængslingen til landsretten.

Han blev fængslet, dels fordi han stak af i 2016, dels fordi der er fare for, at han endnu engang vil stikke af inden en retssag mod ham, da han hverken er dansk statsborger eller har dansk bopæl.

- Og så er der jo en medgerningsmand i Belgien, som vi ikke vil have, at han kan kommunikere med, siger anklageren.

Hun oplyser, at den anden formodede gerningsmand - en 39-årig albaner - endnu ikke er blevet udleveret fra Belgien.

- Og vi har endnu ikke fået en begrundelse for, hvorfor det ikke har kunnet lade sig gøre. Men vi arbejder videre på at få ham udleveret i de kommende fire uger, så vi forhåbentlig kan føre straffesagen mod dem i samme sag. Det er et spørgsmål, om vi når det. Det er afhængig af, hvor hurtigt belgierne kan udlevere den 39-årig albaner, for ham vi har fængslet nu, skal jo heller ikke sidde varetægtsfængslet urimeligt længe, siger Stine Eriksen

Hun glæder sig over, at de internationale samarbejder mellem politiet i de forskellige lande - specielt i EU - jo har vist sig - i hvert fald i denne sag - at fungere så fint.