Politiet har brug for hjælp til at finde voldsmand

HJØRRING:Nordjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at identificere en formodet voldsmand efter en episode i Hjørring.

Det var et kvarter før midnat lørdag 27. juni, hvor to yngre mænd blev overfaldet.

- Forud for voldshandlingen var gået en episode, hvor to kammerater – de to yngre mænd – gik og snakkede sammen i den østlige del af Christiangave Park, ud mod Korsgade. Her mødte de tre drenge og en pige, der tilsyneladende var i færd med at drille et pindsvin. De to kammerater opfordrede gruppen på de fire personer til at stoppe deres forehavende. Dét udviklede sig til en uoverensstemmelse og en efterfølgende diskussion, fortæller leder af efterforskningen, politikommissær Michael Karstenskov.

En yngre mand i gruppen slog de to, der henvendte sig, med både knytnæve og en flaske. Det ene offer fik knust tre tænder.

- Vi ser med stor alvor på denne sag, og vi efterforsker den som grov vold, understreger politikommissæren.

Nordjyllands Politi vil gerne høre fra personer, der måtte have oplysninger i sagen.

Den formodede gerningsmand beskrives som: Mand, anden etnisk herkomst end dansk, 16-17 år, 175-180 cm høj, mørkt hår, kraftig af bygning, iført blå jakke og sort kasket. Den unge kvinde i gruppen beskrives som udenlandsk af udseende og muligvis asiatisk, lav men kraftig af bygning og med sort hår.

Mens episoden udspillede sig, kom yderligere fire personer til og forholdt sig i baggrunden.

- Dem vil vi også gerne i kontakt med. Deres udsagn kan være nødvendig for sagens fulde belysning, understreger Michael Karstenskov.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.