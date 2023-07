Politiet: Hjælp os - Margit er væk

SINDAL:Nordjyllands Politi er lørdag aften gået ud med en efterlysning af en 73-årig kvinde, der siden kl. 18 ikke er blevet set på det plejehjem på Vendelbogade i Sindal, hvor hun bor.

Kvinden, hvis fornavn er Margit, beskrives som ca. 167 cm. høj, spinkel af bygning og med gråt pagehår. Da hun forsvandt, var hun iført en grå trøje og lyse bukser.

- Vi er til stede i området med både indsatsleder, flere hundepatruljer og beredskabspatrulje, men vi har ikke fundet hende endnu, oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi kort før kl. 21.30.

Ud over at bede borgerne i området holde øje med den demente kvinde, har vagtchefen en særlig opfordring til folk i Sindal-området.

- Vi vil også gerne opfordre folk i området til at kigge i garager og udhuse for at se, om hun kan have søgt ly der. Har man set Margit, må man gerne ringe 114, siger Mads Hessellund.