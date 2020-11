Politiet roser traktor-protest: Fantastisk samarbejde

NORDJYLLAND:Op mod 360 traktorer deltog i den store demonstration i Hjørring lørdag - en protest mod regeringens håndtering af minksagen.

Det store antal af traktorer fra flere egne af Nordjylland skabte trafikale udfordringer, men arrangørerne af demonstrationen samarbejdede med politiet i Nordjylland, og derfor forløb det hele uden større problemer.

Samtidig havde politiet givet en særlig tilladelse til, at også traktorer, som normalt ikke må køre på landeveje - også traktorer uden nummerplader - fik lov til at deltage i lørdagens store protest.

- Den tilladelse var givet under forudsætning af, at al kørsel til og fra demonstrationen skete med politieskorte og under vores kommando, fortæller politikommissær Thomas Ottesen, leder af operation afdeling hos færdselspolitiet i Nordjylland.

- De blev hentet at vores motorcykelbetjente og eskorteret hele vejen til Hjørring, og vi fulgte dem tilbage, fortæller han.

Selve det store traktoroptog i Hjørring skete med politimotorcykler både foran og bag optoget. Og det forløb godt.

- Vi havde et fantastisk samarbejde med arrangørerne af demonstrationen, roser Thomas Ottesen.

Ved tidligere demonstrationer med traktorer andre steder i landet har politiet uddelt bøder til nogle af de landmænd, der kørte rundt i traktorer, der ikke er indregistreret til brug på offentlig vej.

Det skabte utilfredshed hos flere landmænd - og selv tidligere statsminister Lars Løkke (V) kritisere politiet. På Twitter skrev han: "Hvad sker der? Hvor er konduiten? Lad dog mennesker forsamles og udtrykke deres grundlovssikrede holdninger. Vi lever da for pokker i et demokrati!"

Politiet i Nordjylland valgte en mere diplomatisk fremgangsmåde, og efter en juridisk vurdering blev der altså givet en særlig tilladelse til, at også traktorer uden nummerplader kunne deltage i lørdagens demonstration i Hjørring.