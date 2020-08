Politiet takker: Borgere hjalp med at finde formodede voldsmænd

HJØRRING:To formodede voldsmænd er blevet sigtet for et groft overfald i Hjørring 27. juni - takket være borgernes hjælp.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet skete kort før midnat, hvor to unge mænd blev udsat for grov vold i Christiansgave i Hjørring, da de opfordrede en gruppe på fire unge personer til at stoppe med at drille et pindsvin. De to mænd blev slået med knytnæve og med en flaske i ansigtet, og den ene af mændene fik knust tre af sine tænder.

Nordjyllands Politi bad efterfølgende offentligheden om hjælp til at finde frem til de formodede gerningsmænd - og det fik mange til at reagere.

Vicepolitiinspektør Sune Myrup, der er eder af lokalpolitiet i Hjørring og Jammerbugt, fortæller, at presseomtalen førte til mange henvendelser i sagen med mange brugbare oplysninger, der gjorde det muligt for efterforskerne at finde frem til centrale vidner og dernæst de formodede gerningsmænd.

- Derfor vil vi gerne takke offentligheden for de mange henvendelser, som faktisk har været afgørende for, at vi kunne opklare sagen, udtaler Sune Myrup.

– Det er et godt eksempel på, hvorfor man skal kontakte politiet, når man ligger inde med viden i en sag. Hellere en gang for meget end for lidt.

To unge mænd er nu sigtet for vold i sagen, som nu afventer anklagemyndighedens vurdering.