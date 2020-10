Politiet uddyber: Derfor gik det galt i Tversted

AALBORG/TVERSTED:Det var en misforståelse i forhold til ansøgningen om jazz-arrangementet, der tirsdag aften førte til en lukning af musikaftenen på Klitgården i Tversted.l

Det uddyber politiinspektør Ole Kristensen, Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi udsendte onsdag før middag en pressemeddelelse, hvor de beklager og undskylder lukningen af arrangementet, hvor to patruljer efter en anmeldelse fra en forbipasserende om en piratfest på hotellet troppede op og lukkede jazz-aftenen ned.

Knap 120 gæster blev kort før klokken 22 sendt hjem.

- Det, der sker, er, at der er blevet søgt en lejlighedstilladelse til at servere spiritus til jazz-aftenen i et andet lokale, end der hvor Klitgården normalt har deres restaurant. Når der så holdes dette jazz-arrangement i et lokale, hvor det primære formål IKKE er at servere mad - altså et restaurantlokale - så må der godt holdes åbent til klokken 24, men udskænkning af spiritus skal stoppe klokken 22. Havde arrangementet derimod været holdt i hotellets restaurant - altså hvis hotellets normale restaurant var blevet ryddet til dette arrangement - så må der ikke holdes et sådant arrangement. Det er den misforståelse, der sker, da vi var på Klitgården i går, forklarer Ole Kristensen.

Politiinspektøren ærgrer sig over misforståelsen og håber, noget lignende kan undgås i fremtiden.

- Der er så få af denne type arrangementer, og indtil nu har vi brugt vores almindelige normale procedure for registrering af disse arrangementer. Jeg vil ikke sige, at de procedurer ikke har været tilstrækkelige, men lige her med covid-19 så er det meget komplekst, og derfor har vi taget initiativ til at ændre procedure, så disse arrangementer kommer tydeligere frem i lyset hos alle, siger Ole Kristensen.

Han kalder det ”sort sort uheld” den måde, nedlukningen af tirsdagens arrangement skete.

- Det er vores fornemste opgave at sørge for, at den slags uheld ikke sker. Det forsøger vi nu at forhindre, at det sker igen ved at præcisere vores information til patruljerne endnu bedre. Og i det ligger det ikke, at patruljerne ikke forstår det. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Men det er komplekst det her, lyder det fra politiinspektøren.

Ole Kristensen agter ikke at kommentere på en mulig erstatning til Jazzy Days for det aflyste arrangement:

- Det holder vi mellem Jazzy Days og os, lyder det kortfattet fra politiinspektøren.