Politiet undersøger stadig sag om minkaflivninger, der gik galt

TORNBY:I november sidste år fik Nordjyllands Politi adskillige anmeldelser om dyremishandling, efter videoer af en aflivning af mink, der gik helt galt, gik viralt på sociale medier.

Men der er endnu ikke nogen sigtet, og politiet er stadig ved at efterforske sagen, oplyser politikommissær Henrik Jensen, Nordjyllands Politi.

De barske billeder af mink, der kæmpede for livet i en aflivningskasse, der ikke var blevet lukket korrekt, medførte anmeldelser fra flere borgere og Dyrenes Beskyttelse.

Men selv om politiet også har videoen, så er sagen ikke så ligetil, fortæller Henrik Jensen.

- Det er en kompleks sag, og vi er fortsat ved at undersøge, hvad der er sket, og vi skal også foretage flere vidneafhøringer. Og sideløbende bliver sagen vurderet rent juridisk for at finde ud af, hvad vi kan løfte rent bevismæssigt, siger han.

Sagen efterforskes som en dyreværnssag.

Den omtalte video blev optaget under en minkaflivning på en minkfarm i Tornby.