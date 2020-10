Politiet undskylder: Klar fejl at lukke jazzfest

AALBORG/TVERSTED:Det var en klokkeklar fejl, at betjente fra Nordjyllands Politi tirsdag aften lukkede en koncert arrangeret af Jazzy Days i Tversted. Koncerten på Hotel Klitgården havde alle tilladelser i orden, men blev alligevel lukket efter en anmeldelse om, at der var tale om en piratfest.

- Vi har stor forståelse for deres frustration. Og vi vil gerne beklage og undskylde over for arrangørerne, at vi lukkede arrangementet. Det skulle vi ikke have gjort, siger Ole Kristensen, politiinspektør ved Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet lukkede arrangementet klokken 22.00, da man skønnede, at det var i strid med restriktionerne omkring for covid-19.

- Det viste sig, at Klitgårdens arrangement efter covid-19-restriktionerne må anses for et særskilt kulturarrangement. Og derfor må der blandt andet holdes åbent efter kl. 22.00. Derfor burde politiet ikke have lukket det, men ladet det fortsætte til klokken 24, lyder det i pressemeddelelsen..

- Arrangørerne bidrog dog til, at stedet lukkede i god ro og orden, men de var naturligvis frustrerede over situationen, slutter den kortfattede meddelelse fra politiet.

Det var da også en lettet Jazzy Days-formand Niels Ole Sørensen, der onsdag formiddag fik politiets besked om, at festivalen kan fortsætte.

- Jeg er da lettet. Så kan vi få afviklet vore arrangementer torsdag, fredag og lørdag, og vore trofaste publikum kan få lov at se de gode navne, vi har på plakaten, lyder det fra jazz-formanden.

- Samtidig finder jeg det grotesk, og jeg enormt irriteret over, at politiet ikke har styr på deres egne tilladelser. Det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal stå i en situation, som vi gjorde tirsdag aften, siger Niels Ole Sørensen.

Han oplyser, at festivalen agter at søge økonomisk kompensation fra politiet for det tab, den tidlige nedlukning af tirsdagens arrangement har kostet Jazzy Days.

- Vi har endnu ikke regnet på det, men det vil vi gøre. Og vi har fået en mailadresse hos politiet, vi kan sende vores krav til, understreger jazz-formanden.