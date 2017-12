Politikere rystede over ulovlig kystsikring

LØNSTRUP: Spor fra tunge maskiner breder sig ud over sandet mellem sommerhusene ved hagen lige syd for Lønstrup. Et nivelleret stykke land skrællet og skubbet ud over kanten ned over klinten. Sådan ligner knap en hektar af det fredede område mellem Lønstrup og Mårup et månelandskab. Op mod weekenden har ukendte personer igen taget sagen om kystsikring i egen hånd - ulovlig kystsikring.

Fremgangsmåden er dog mere voldsom end tidligere og har rystet lokale politikere.

- De har rippet et helt område hvor de har skubbet jorden fra de omkringliggende sommerhuse ned over skrænten og efterfølgende hældt beton over for at holde på det, siger Svenning Christensen der er medlem af teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune.

Det var ham der fredag morgen modtog opkaldet fra en borger, der på en gåtur havde set en betonkanon i færd med at læsse beton ned over klitterne.

- Det er det værste eksempel på selvtægt, jeg har set i de 30 år, jeg har været politiker, tilføjer han.

Det er et i forvejen omstridt område der nu er omdrejningspunkt for ødelæggelserne. Lønstrup Klint er udlagt som Natura 2000 område, og dermed har grundejere eller andre ikke lov til at foretage hård kystsikring.

For et par år siden blev der alligevel lagt store granitblokke ud i vandkanten som efterfølgende blev politianmeldt af Kystdirektoratet.

Formand for teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl (S), er som sin politikerkollega dybt rystet over det, der er sket i Lønstrup.

- Jeg mangler simpelthen ord. Det er voldsomt. Dengang jeg kørte derop tænkte jeg, det er nok en smule ingenting. Men jeg har virkeligt aldrig set noget lignende. Man har terrænreguleret en hel meter og skubbet det ud over kanten i et område på en halv tønde land, siger han.

Normalt tager Kystdirektoratet over i sager om ulovlig kystsikring og her lyder meldingen, at de er blevet underrettet om sagen og vil nu vurdere hvilke tiltag der skal ske. Det kunne ende med endnu en politianmeldelse.