Politikerne lovede bedre kommunikation

LØRSLEV: Hvis der skal ske noget, så skal vi gøre det selv.

Den fornemmelse har folk i Hjørring kommunes landdistrikter måske haft i flere år - men nu har de fået papir på, at det stort set også er sådan, det forholder sig med byrådets vedtagelse af den nye landdistriktsstrategi.

Foto: Peter Broen

"Udviklingen i landdistriktet (...) skal ske på baggrund af lokalt initiativ og engagement. I lokalsamfundene er det borgerne, der kender det lokale potentiale bedst, står der blandt andet.

Dog: Kommunen vil være behjælpelig med blandt andet vejledning og endda også lidt penge, hvis de rette ideer ser dagens lys.

11 bejlere til byrådet havde taget plads, da der var valgmøde om netop landdistrikterne på Lørslev Friskole & Børnecenter. Men hvis det er borgerne, der i højere grad selv skal på banen i fremtidens landsbysamfund, så er der også en risiko. Det gav en borger fra Poulstrup, Jørgen Larsen, udtryk for:

- Mange i Poulstrup bruger energien på friskolen. Så hvad sker der, hvis ikke der er folk nok til at tage andre initiativer?, spurgte han.

Foto: Peter Broen

Han efterlyste også bedre kommunikation - efter hans opfattelse er mange i Poulstrup faktisk slet ikke bekendte med størrelser som landsbyforum, landsbypedeller og muligheden for kommunal assistance til lokale projekter. Det fik flere politikere til at love bedre kommunikation fremover.

Ole Ørnbøl (S) kunne på mødet løfte sløret for, at der arbejdes på, at borgere kan bruge kommunale maskiner til at passe grønne områder lokalt - dog er der endnu uafklarede spørgsmål omkring forsikringsforhold.

- Så kan vores medarbejdere lave noget andet, lød det fra udvalgsformanden.

Foto: Peter Broen

Med hensyn til debatten om vindmøller og biogas var der nærmest enighed i panelet om, at man havde lært meget de foregående år. Fra nu af skal nye vindmølleprojekter være lokalt forankrede, og det må ikke gå ud over trafiksikkerheden, når der etableres store biogasanlæg. Frode Larsen fra Nye Borgerlige fandt timingen mistænksom:

- Nu er de lige pludselig blevet meget klogere - tre uger før valget!

Foto: Peter Broen

Panelet blev også advaret mod at behandle folk i landsbyerne som "andenrangsborgere": Hvis man kan drive et kulturhus gratis i Lørslev, hvorfor kan foreningerne så ikke gøre det samme med Vendelbohus i Hjørring?, lød det blandt andet.

Mens Hjørring Kommunes befolkningstal i en årrække er skrumpet med 300-400 personer årligt, så siger prognoserne for 2018, at tilbagegangen måske kun bliver halvt så stor. Men internt i kommunen vokser Hjørring, mens landdistrikterne bløder beboere under ét. Og en mødedeltager fra Hirtshals efterlyste - måske med et lille glimt i øjet - en politik for at fastholde kvinderne i de små samfund, så det ikke bare er enlige mænd, der kommer til at sidde tilbage.

Foto: Peter Broen

Liberal Alliances Michael Vajhøj understregede, at det bare gjaldt om at gøre sig attraktiv nok - og det er da lykkedes for ham selv, idet han har fundet en ny kæreste, som er flyttet til Hjørring - helt fra Hobro, oplyste han.

Louise Hvelplunds (EL) råd til mændene i den forbindelse var:

- Prøv med regelmæssige tandlægebesøg og et bad hver morgen ...

Foto: Peter Broen