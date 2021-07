Ponyer stak af fra indhegning og blev ramt af bil

UGGERBY:En 20-årig mand i en personbil stødte natten til lørdag sammen med to ponyer på Tverstedvej øst for Uggerby.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Færdselsuheldet blev anmeldt klokken 04.02. Her fortalte den unge bilist, at han var kommet kørende ad Tverstedvej, hvor de to ponyer pludselig dukkede ud af det blå.

Den ene pony døde efter sammenstødet med bilen, og den anden måtte opstaldes på en gård i nærheden.

I nogle timer gav det politiet hovedbrud med at finde frem til, hvem der ejede de to løse heste.

- Det viste sig til sidst, at det var nogle danskere, der har ansvaret for ponyerne, men at ponyerne er ejet af et tysk ægtepar, så det er lidt kompliceret, siger vagtchefen.

Den 20-årige mand kom ikke til skade ved uheldet.