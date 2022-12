Populær feriekoloni viger for hotelplaner

TVERSTED:Der har i rigtig mange år været feriekoloni for børn fra Aalborg Kommunes skoler på Fyrrevej 3 i Tversted, men det er formentlig snart slut.

Fonden Børnenes Kontor i Aalborg, der ejer feriekolonien med navnet "Tannisbugt", har en køber på hånden. Og den kommende nye ejer har andre planer om hotelvirksomhed.

- Da jeg kom til i 1993, havde Fonden allerede haft kolonien i mange år, så jeg ved ikke, hvor mange år det går tilbage. Men vi har ud over Tversted også feriekolonier i Sæby og Blokhus. Vi kan godt nøjes med to, og Derfor har vi besluttet at sælge Tannisbugt. Bygningerne trænger til renovering og det har vi ikke økonomiske midler til, fortæller formand Nina Hav.

Ud over at fungere som feriekoloni for skolebørn har det også været muligt for alle at leje Tannisbugt med 47 sengepladser til forskellige formål i løbet af året, når det har stået tomt.

Nina Hav oplyser, at der er indgået en betinget aftale med en køber, der ønsker at overtage ejendommen, hvis Hjørring Kommune får det nødvendige planarbejde igennem. Det kræver nemlig både en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, hvis der fremover skal være hotelvirksomhed på ejendommen. Den eksisterende lokalplan giver nemlig kun specifikt lov til, at ejendommen anvendes til feriekoloni.

Det har ikke været muligt at få kontakt med den potentielle køber, men Hjørring Kommune har i forbindelse med den politiske behandling fået forelagt visualiseringer, der viser, hvordan ejendommen kan komme til at se ud.

Den tidligere feriekoloni i Tversted skal omdannes til hotelvirksomhed Kilde: Arkitektlade A/S

Købet er betinget af, at Hjørring Kommune laver det nødvendige planarbejde Kilde: Arkitektladen A/S

Ifølge formanden for teknik og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Homann (K) har de nye planer foreløbig fået en positiv modtagelse.

- Bygningerne trænger jo til en kærlig hånd og de nye planer ser spændende ud. Turisterhvervet fortæller os jo også, at der mangler hotelværelser i vores kystbyer, og derfor siger vi ja til, at der foreløbig laves et forslag til en lokalplan, som så skal debatteres offentligt, før en endelig vedtagelse, siger Søren Homann.