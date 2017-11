Populær folkeskole

HJØRRING: Kærlighed kan have mange ansigter.

Lige så mange og delte meninger plejer der at være om folkeskolen.

Tirsdag aften var det dog lidt anderledes, da Lærerkreds Nord inviterede til vælgermøde i festsalen på UCN i Hjørring, som tidligere blot hed Hjørring Seminarium.

11 partier og lister var mødt op - kun Nye Borgerlige manglede.

De 11 var alle sammen rørende enige om, at folkeskolen i Hjørring skulle have ro nu.

Spøgelset fra lærerlockouten i 2013 og det efterfølgende lovindgreb var også til stede ved vælgermødet.

Og SF’s spidskandidat til kommunalvalget, Jørgen Bing, undlod da heller ikke at sige undskyld på sit partis vegne.

SF dannede dengang regering sammen med de radikale og socialdemokraterne.

- Der er tænkt for meget på kvantiet og for lidt på kvalitet, sagde han til de mange fremmødte ved mødet.

Flere af deltagerne i panelet ville såmænd helst bare komme af med folkeskolereformen eller dele af den.

- Med heldagsskolen har vi frataget forældrene retten til at lave lektier med børnene, sagde Alternativets Mette Arleth, som mente, at det dermed er forsvundet værdifuld tid og kontakt mellem børn og forældre.

Selv om Hjørring indtager en lidet flatterende plads som nummer 93 af landets 98 kommuner, når det kommer til størrelsen af klasserne, så er kommunen alligevel nummer 31, når det kommer til effekten af undervisningen, altså ret godt.

I gennemsnit går der 23,6 elever i hver klasse i kommunen - både på land og i by.

Borgmester Arne Boelt (S) indrømmede dog, at lærerne er hårdt spændt for.

Rører ikke overbygningerne

Alle i panelet lovede, at nu skulle der ikke lukkes flere skoler, og da en tilhører spurgte, om panelet også kunne love, at skoler med overbygning kunne beholde dem, var svaret et enstemmigt ja.

Problemer kan oftest løses ved at tilføre flere penge, men der er ikke så mange penge at give ud af.

Lærerformand Lars Busk Hansen spurgte, hvornår børne- og ungeområdet fik de penge igen, som kommunen "lånte", da man gennemførte investeringsstrategien på arbejdsmarkedsområdet, som skal få flere folk i beskæftigelse og dermed også flere penge i kommunekassen.

Det kunne borgmesteren ikke entydigt love, men der er ikke udsigt til at der tilføres ekstra midler til folkeskolen.

- Hver gang, vi har bare et lille overskud, bliver det overført til området, oplyste Lokallistens Dan Andersen.

Enhedslisten har som det eneste parti et konkret forslag til at give flere penge til folkeskolen, og det er en skatteforhøjelse på 0,7 procent, som bl.a. skal bruges til flere lærere, kortere skoledage.

Udsigt til en lokalaftale

Både fra lærersiden og fra politisk side blev der efterlyst en ny lokalaftale.

Selv om der ikke kom noget konkret på bordet, så var både lærerformanden og borgmesteren indstillede på, at sådan en skal laves, og at begge parter indstiller sig på, at en sådan går begge veje.

Men overordnet var konklusionen, at folkeskolen skal have ro.