Populær kaffebar lukker og sælger ud af inventar - og åbner en dør på klem

HJØRRING:Der var nok flere, der tabte kæben, eller måske nærmere fik kaffen galt i halsen, da man i starten af december kunne læse, at en af midtbyens store successer valgte at lukke sin kaffebar på Springvandspladsen for at forfølge sin drøm om at bosætte sig i Italien.

Men nu er der måske godt nyt. Det kan i hvert fald udledes af et skriv i forbindelse med et "finale-salg" fra Uno Kaffebar. Her udtaler Marian Hjermitslev nemlig:

- Det eneste, som ikke er til salg, er brand og navnet “UNOkaffebar”. Det har jeg besluttet, at jeg beholder. Det skal nemlig højst sandsynligt bruges i en anden sammenhæng, når jeg kommer hjem fra Italien.

Hun kommer dog ikke nærmere ind på planerne.

Marian Hjermitslev har drevet Uno Kaffebar i 10 år på Springvandspladsen 1 i Hjørring og er altså nu i gang med sin allersidste måned som kaffebrygger på adressen.

Fredag 24. februar har kaffebaren åben for sidste gang i denne omgang, og dagen efter, lørdag 25. februar, er der finale-salg fra kl. 9-13. Her kan kunder købe møbler, lamper og inventar fra kaffebaren samt de delikatesser, som kaffebaren er kendt for:

- Jeg sælger ud af Friis- og Moltke-loftlamper, arkitektlamper, custom-made rør-reoler, billeder, koge- og bagebøger, stole og borde, men der er også “To Go”-salg af kaffe, kager, pesto, surdejsbrød og mel-blandinger. Så sæt kryds i kalenderen, hvis du skal have noget af UNO-stemningen med dig hjem, siger Marian.

Det er ikke muligt at reservere møbler og inventar fra kaffebaren. Det hele sælges efter “først til mølle-princippet”.

Marian opfordrer alle med et gavekort til kaffebaren om at komme forbi og få det brugt.

Hun og ægtefællen, Kim, rejser dette forår to måneder til støvlelandet, hvor de skal “nørde” den italienske mad- og kaffekultur og i det hele taget nyde en tiltrængt ferie.

Blandt det inventar, der kan købes, kan nævnes klassiske sorte arkitektlamper, Friis og Moltke værkstedslamper “made by hand”, teaktræs-møbler, koge- og bagebøger, lysekroner og kaffekander.