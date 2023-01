Populær slagterforretning måtte lukke - nu er den blevet købt

HJØRRING:Det var en sorgens dag for mange kvalitetsbevidste kunder i Hjørring, da slagtermester Flemming Jensen i august sidste år, efter 22 år, valgte at dreje nøglen til den sidste egentlige slagterforretning i Hjørring by.

Flemming Jensen havde igennem tre år forgæves forsøgt at få yngre kræfter til at køre den populære slagterforretning, Frilandsvejens Slagter videre.

Frilandsvejens Slagter lukkede i starten af august sidste år. Foto: Bente Poder

Nu er der imidlertid nye planer i den lukkede forretning på Frilandsvej, erfarer Nordjyske.

Indehaver af Tårs Slagtehus i landsbyen Tårs øst for Hjørring, Anders Muhlig, bekræfter, at Tårs Slagtehus foreløbig har købt og overtaget ejendommen.

- Det er rigtigt, at vi har købt ejendommen. Vi har nogle planer, men der er stadig nogle ubekendte faktorer som skal afklares, før jeg kan fortælle i detaljer om vores planer, siger Anders Muhlig, der bl.a. nævner hele den usikre situation om energipriser.

Indehaver af Tårs Slagtehus, Anders Muhlig bekræfter, at slagtehuset har overtaget lukket slagterforretning på Frilandsvej i Hjørring Bente Poder

Han lægger dog ikke skjul på, at der bør være basis for en egentlig slagterforretning i Hjørring. Fokus på dansk kød og god kvalitet har været nøglen til succes for Tårs Slagtehus.

- Vi har haft forrygende travlt bl.a. med mad ud af huset i 2022, og der er nogle af de samme ting, som vi også har planer om i Hjørring, fortæller Anders Muhlig, der endnu ikke vil sætte en tidshorisont på, hvornår en ny forretning slår dørene op i Hjørring.

Ud over slagterforretning og mad ud af huset, hvor ikke mindst den helstegte pattegris med tilbehør er meget populær, driver Tårs Slagtehus som navnet siger, også et egentligt slagtehus med slagtning og partering af både kvæg, grise og lam.