Har forsøgt at sælge i tre år: Nu lukker populær slagter

HJØRRING:Efter tre års forgæves forsøg på at sælge forretningen har slagtermester Flemming Jensen, sammen med sin kone Gitte, besluttet at lukke Frilandsvejens Slagter i Hjørring, som de har drevet i 22 år. Dermed siger byen farvel til den sidste egentlige slagterforretning, der ikke er en del af et større supermarked.

"Vi har truffet en svær og tung beslutning i sommerferien om at lukke butikken. Det har vi gjort grundet helbred og udefrakommende faktorer. Tak for 22 gode år - til trofaste kunder, ansatte, familie og venner. De bedste hilsener Gitte og Flemming", skriver parret på facebooksiden Mad Med Mere i Hjørring.

Det er ikke lykkedes Nordjyske at få Flemming Jensen til at uddybe beslutningen om at lukke, men i en artikel for et år siden fortalte slagtermesteren om dengang to års forgæves forsøg på at sælge forretningen.

- Et par år har jeg været afklaret med beslutningen og klar til at aflevere nøglerne, men der har ikke været nogen, der ville overtage. Og det er frustrerende, når beslutningen er taget, og man bare vil videre, sagde Flemming Jensen til NORDJYSKE.

Vi har måske ikke været gode nok til at sælge slagterfaget overfor de unge, erkender Flemming Jensen. Foto: Kim Dahl Hansen

Han har bl.a. brugt Butiksbørsen og bedt om hjælp hos brancheforeningen Fødevaredanmark.

- Men der er bare ingen unge, der står på spring for at blive selvstændig, siger han.

Når der endelig har været nogle få interesserede har det knebet med at få finansiering i banken. Flemming Jensen erkender også, at branchen måske ikke har været så god til at gøre opmærksom så slagterfagets mange muligheder, som fx kokkefaget. Derfor er interessen for at få unge ind i slagterfaget også dalende.

Meddelelsen om lukning har fået mange kommentarer med på vejen på Facebook. Trofaste kunder ønsker parret alt det bedste fremover, men begræder også, at byens sidste egentlige slagterforretning drejer nøglen:

"Kommer til at savne jeres gode varer og især jeres leverpostej".

"Åh nej ... så får jeg aldrig mere leverpostej! Jeres er den eneste, jeg kan lide. Måske vi må få opskriften, nu i ikke skal bruge den mere"

"Tak for jeres lækkerier og gode service"

Der er nu mørkt og lukket hos Frilandsvejens Slagter i Hjørring. Foto: Bente Poder