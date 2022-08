Populært boligområde udvides

En ny lokalplan giver mulighed for at et boligområde vest for Hjørring ved Løkkensvej nu kan udvides med flere parcelhuse og rækkehuse.

Lokalplanen ved Høngårds Ager er lavet for at give mulighed for at færdiggøre den påbegyndte kommunale boligudstykning med mere traditionelle, firkantede parcelhusgrunde frem for de oprindelige runde grunde og samtidig give flere valgmuligheder omkring beplantning. Det privatejede areal ønskes inddraget i byzone og udviklet med åben-lav og/eller tæt-lav bebyggelse.

Der er kommet 7 høringssvar, der omhandler bl.a. trafikale forhold. Det opleves, at der køres for stærkt i området generelt, og der frygtes for, om de nye boliger giver væsentlig mere trafik i området.

Det er imidlertid kommunens vurdering, at de nye boliger genererer begrænset ekstra trafik, og at det ikke vil få betydning for trafiksikkerheden eller påvirke hastigheden på Høngårds Ager.

Administrationen vurderer, at indsigelserne om trafikale forhold ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.