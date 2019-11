Populært hotel til salg: Der skal være "kartoffel-venlig" sovs og gode sportskanaler på værelserne

TÅRS:Begrebet "kartoffelvenlig sovs" er måske opfundet i Tårs og omegn. Her er ingen i hvert fald i tvivl om, hvad det dækker over: En tilpas tyktflydende og ofte brun sovs, der smukt som en blank glasur eller en heldækkende maling bliver hængende på store dynger af hvide kartofler, der er kogt lige til kanten.

- Det er en af de vigtigste forudsætninger for at kunne drive hotel i Tårs, fastslår Susanne Mertz, der sammen med sin mand Leif Mertz har ejet og drevet Tårs Hotel i 11 år.

De sidder ikke og kæver den i krostuen, men når der er stegt flæsk er her fyldt

Nu har de imidlertid besluttet, at der langsomt skal drosles ned, og evt. findes en køber til at overtage hotellet. Men det er ikke for enhver pris, understreger Susanne Mertz.

- Vi har ikke travlt, og vi har stadig en fin forretning her. Vi stiller som betingelse, at køberen skal drive hotellet videre, siger Susanne Mertz.

Hvis man nu går med den tanke, at hoteller i små bysamfund som Tårs med 2000 indbyggere, primært overlever på mad ud af huset og guldbryllupper i festlokalerne, så må man tro om igen.

- Det har vi også - og dagens ret, men det er udlejning af vores 13 værelser, der giver os smør på brødet. Vi har rigtig mange håndværkere, der bor her og også mange turister om sommeren. Vi ligger jo dejligt centralt midt i Vendsyssel, fortæller Susanne Mertz.

Håndværkerne vil have nogle store portioner veltillavet traditionel mad. Der skal være gode skærme med de rigtige sportskanaler på værelserne, og så skal prisen være rimelig.

- De er glade for at bo hos os og kommer tilbage igen og igen. Det er også håndværkere, der arbejder i fx. Frederikshavn, fortæller Susanne Mertz

Der er lige en ting mere, man skal være opmærksom på som eventuel ny hotelejer i Tårs: Ikke for store armbevægelser og vær varsom med store forandringer.

- Folk her vil have det de kender, og man skal også være forsigtig med at blive for frisk med for meget salat til maden, siger Susanne Mertz, der er uddannet sygehjælper

Der er 13 værelser på Tårs Hotel, og belægningen er ca 75 procent.

Susanne og Leif er vilde med hotellivet, men det kræver meget lange arbejdsdage og arbejdsuger. De i alt otte ansatte, som i forskelligt omfang er tilknyttet hotellet, er selvfølgelig til stor hjælp, men Leif og Susanne vil helst være med i det hele. De holder dog tre ugers ferie i januar, hvor hotellet holder lukket.

De i alt 1230 kvadratmeter er sat til salg for 2,7 millioner kroner, men der er også en del vinduer, der trænger til at blive skiftet.

- Vi havde sparet op, men i 2016 var vi ved at knække nakken, da de lukkede Bredgade i forbindelse med kloakeringen. Vi er dog gået i gang med at skifte vinduerne.

Krostuen er den eneste, der er tilbage i Tårs. Når der er stegt flæsk og en kartoffelvenlig persillesovs på menuen, bliver der stegt og solgt 40 kg flæsk og så er der fyldt op.

- Men det er ikke sådan et værtshus, hvor folk sidder og kæver den, siger Susanne Mertz.

Siden hotellet er sat til salg har der været nogle seriøse henvendelser, blandt andet fra et par fra Sjælland, men de er vist stadig i tvivl, om de tør tage springet til det centrale Vendsyssel, og måske også, om de kan lave sovsen lige sådan, som Tårs vil have den.