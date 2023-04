Populært værtspar er klar med ny satsning

VENDSYSSEL:Det har krævet en enorm arbejdsindsats for både store og for små. Men fredag blev dørene omsider slået op til et helt nyt initiativ i Nørregade i Hjørring - "Hotellet & Restaurant Konkret".

Åbningsreceptionen startede klokken 12, og masser af gæster troppede op for at gratulere værtsparret, Kamilla og Simon Emil Schiøtt Christensen.

- Det er meget, meget stort at stå her ved åbningen. Det er en dag, som vi har glædet os rigtigt meget til, sagde Kamilla Schiøtt Christensen.

- Det føles også lidt som om, at vi i dag kan ånde lettet op. Det er jo snart et år siden, at tanken om det her sted blev plantet, og sidenhen har der virkelig været meget at se til, supplerede Simon Emil Schiøtt Christensen.

Ved åbningsreceptionen var der masser af lækkerier til de mange gæster. Foto: Martél Andersen

Hotellet og Restaurant Konkret er den tredje store satsning fra parret. For fem år siden åbnede de med stor succes Restaurant Abstrakt i Hirtshals - og i januar 2021 gik de så ind i et partnerskab omkring den traditionsrige Restaurant Svanelunden i Hjørring.

Hidtil har parret altså kun drevet spisesteder - men nu kommer de også til at administrere 20 hotelværelser i Hjørring. I Nørregade er der ti af slagsen, men derudover er der yderligere ti værelser i den nærliggende Stokbrogade.

Foto: Martél Andersen

Selv børnene har været i gang

Det var lige efter nytår, at parret offentliggjorde, at de fremadrettet skulle drive hotellet i Nørregade - og sidenhen har der været travlt med at gøre klar til dagens åbning.

Parret lægger da heller ikke skjul på, at selv deres to drenge - på 2 og 4 år - har været involveret i arbejdet.

- Vores hotelværelser har været i gang på sådan lidt lavt blus, mens vi lavede de sidste forberedelser - og vores børn viste faktisk værelserne frem til nogle af gæsterne. Det syntes gæsterne faktisk var meget sjovt, siger Kamilla Schiøtt Christensen med et stort smil.

Og noget tydede da også på, at børnenes indsats blev anerkendt ved åbningsreceptionen - for på det fine gavebord fandt man blandt andet også Haribo-poser, bland-selv-slik og små beholdere med sæbebobler.

Foto: Martél Andersen

Fridage under pres

Restaurant Konkret giver - i hvert fald her i opstartsfasen - en del ekstra arbejde for Kamilla og Simon Emil Schiøtt Christensen. I øjeblikket er det sådan, at parret kun kan holde helt fri om søndagen - mens de tidligere også havde fri både mandag og tirsdag.

- Vi har lovet, at vi holder en fridag mandag 1. maj. Og så skal vi i Fårup Sommerland med børnene, siger Simon Emil Schiøtt Christensen.

- Og så er det også sådan, at vi nu har fået ansat chefer på alle de tre steder, som vi driver. Så når det hele først er kommet godt i gang, så kommer vi selvfølgelig også til at kunne holde noget mere fri, siger han.

Da de i sin tid startede Restaurant Abstrakt, var der - inklusiv parret selv - kun fire ansatte. I dag er virksomheden vokset til at omfatte i underkanten af 50 medarbejdere.

- Vi har et rigtigt godt team. Og vi er også så heldige, at meget af det personale, vi har, det er af "egen avl", forklarer Kamilla Schiøtt Christensen.

- Det betyder, at personalet kender os godt, og de ved, hvad de skal gøre, når det brænder på. De ansatte er et stort aktiv i alt det, vi har lavet - og at vi er lykkedes med det, siger Simon Emil Schiøtt Christensen.

Nu har i så åbnet tre steder - kommer der også et fjerde?

- Det ved vi ikke, siger Kamilla Schiøtt Christensen.

- Aarh, nu skal vi lige have det her i gang. Og så må vi se, siger hendes bedre halvdel med et stort smil.

Du kan på www.hotellethjoerring.dk læse meget mere om parrets nye hotel og spisested.