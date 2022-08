Portvins-festival med Uffe og Stig: - Folk køber portvin til deres små børn

HJØRRING:De kalder sig selv portvins-tosser, og nu er de klar til at dele ud af både dråber og deres passion for Dourodalens hedvin - til både grønne og mere øvede udi oplevelserne med portvin.

Lørdag 1. oktober arrangerer Uffe Nielsen, der blandt andet driver Hos Uffe, og Stig Risgaard, Risgaards Vinhandel på Frilandsvej, portvins-festival i Hjørring.

- Portvin er stort i Hjørring - folk går ekstremt meget op i det, og det er ikke kun noget, man køber op mod jul. Der er også mange forholdsvis unge mennesker, der interesserer sig for portvin i byen, lyder det fra Stig Risgaard, der er en af de butikker i landet, der har det største portvins-sortiment.

Uffe Nielsen og Stig Risgaard. Privatfoto.

Arrangementet er skruet sådan sammen, at man køber en billet, hvilket udløser lidt tapas og 10 smagspoletter til de lidt bedre portvine fra en række udstillere - der vil også være flasker fra allerøverste hylde, deciderede kult-portvine, og der kan tilkøbes ekstra smags-poletter, hvis man finder det nødvendigt.

Duoen har i mange år interesseret sig for portvin. Uffe Nielsen har eksempelvis arrangeret portvinsture til Portugal i mange år, mens Stig Risgaard har hjulpet forskellige delegationer med at få adgang til forskellige portvinshuse, hvor han har gode kontakter.

Ny trend

Stig Risgaard fortæller, at flere og flere er slået ind på en lidt spøjs portvins-vej:

- Folk køber portvin til deres små børn. De køber en vintage fra barnets fødeår. Når barnet så fylder rundt som voksen, måske 30 år, så er det jo lidt sjovt at kunne åbne en flaske fra det år, man er født. Da jeg og min kone fyldte 50 år, serverede vi eksempelvis selv portvin fra 1967 til gæsterne, siger han.

At det er en god ide at købe portvinen med den rette årgang, mens børnene er små, skyldes, at det kan blive en dyr fornøjelse, hvis flasken først får mange år på bagen.

Arrangementet finder sted fra klokken 15.30 til 18 på Vendsyssel Teater, så man er tæt på offentlig transport, når man skal hjem igen, hvilket måske ikke er helt uvæsentligt.

Billetterne kan købes hos Risgaards Vinhandel eller Hos Uffe, og de koster 250 kroner stykket.