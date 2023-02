Poul må vinke farvel til to-tredjedele af foreningens indtægter på grund af bankgebyrer

HJØRRING:Det kan være både dyrt og besværligt for frivillige, sociale foreninger at få en bankkonto.

Det oplever Mette Jakobsen, der er koordinator hos Frivilligcenter Hjørring, som har 86 frivillige sociale foreninger tilknyttet.

- Det er både dyrt og bøvlet på grund af lovgivning om hvidvask og terror. Nogle foreninger oplever, at de nærmest ikke kan få lov at oprette en konto. Andre banker vil kun have foreningen, hvis et bestyrelsesmedlem har en konto i forvejen. Andre kan godt få en konto, men det koster flere tusind kroner at oprette den, fortæller hun.

Mette Jakobsen er koordinator hos Frivilligcenter Hjørring og oplever, at det kan være både dyrt og bøvlet for foreningerne at få en bankkonto. Foto: Martin Damgård

Baggrunden er, at bankerne er forpligtet til gå grundigt til værks med kontrol som en del af indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask, når en forening ønsker at oprette en konto. Det koster tid, og det smitter af på de gebyrer, som foreningerne må betale.

Men nu er der kommet en ny vejledning fra Finanstilsynet, som siden oktober har givet mulighed for at sætte små foreninger med små midler i kategorien begrænset risiko, hvilket kræver lidt mindre kontrol, og det glæder Mette Jacobsen. Som har et forslag:

- Bankerne kunne bruge noget af deres goodwill på at give foreningskontoer. Det ville være stort at gøre noget for alle foreninger ved at give dem en konto, mener hun.

Ny vejledning om risikovurderinger af foreninger Finanstilsynet udsendte i oktober en ny vejledning om vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Vejledningen skal lette byrder for både foreninger og virksomheder, når de skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Samtidig skal den sikre et tilstrækkeligt effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering. Den nye vejledning fokuserer på, hvornår en forening klassificeres som henholdsvis begrænset og øget risiko, og hvilken betydning dette har for de tjeks, bankerne skal foretage af foreningerne. Nogle foreninger kan komme i kategorien begrænset risiko: De skal fx have begrænset indestående og omsætning, have et demokratisk formål og være demokratisk opbygget og så betyder det også noget, at foreningen i forvejen er under kontrol i forbindelse med offentlige bevillinger. Er foreningen i gruppen begrænset risiko, er der lidt færre krav til kontrol. Der er dog fortsat krav om kontrol med blandt andet vedtægter, identitetsoplysninger, formål og CVR-nummer. Bankerne skal også fortsat løbende overvåge kundeforholdene. Kilde: Finanstilsynet.dk VIS MERE

Mette Jakobsen peger på, at det kunne være en god måde at vise samfundssind på, ligesom når bankerne ofte deler ud fra deres fonde.

Onsdagsklubben i Lørslev

Mette Jakobsen fortæller, at de små frivillige foreninger i lokalsamfundet kommer langt for få penge. En af dem ligger i Lørslev, hvor Onsdagsklubben har 20 medlemmer.

- Det er socialt samvær for pensionister i Lørslev og omegn. Vi mødes i spejderhuset onsdag formiddag og spiller whist og 500, og vi synger også en gang i mellem eller har foredrag, fortæller Onsdagsklubbens kasserer, Poul Sørensen.

Onsdagsklubben har en årlig indtægt på omkring 3000 kroner, og de havde cirka 20 træk på kontoen sidste år. De 1000 kroner kommer fra medlemmerne, mens foreningen årligt modtager frivilligmidler fra Hjørring Kommune, hvilket beløber sig til 2000 kroner.

Poul Sørensen er ærgerlig over, at en stor del af Onsdagsklubben i Lørslevs penge går til bankgebyrer. Foto: Martin Damgård

De 2000 kroner svarer ret præcist til, hvad banken har trukket i løbet af 2022: Et gebyr hvert kvartal på 250 kroner plus 1000 kroner om året i gebyr for at have netbank.

- De penge kunne vi have brugt til noget andet - ture eller foredrag og sådan noget, siger Poul Sørensen, der peger på, at man kunne gøre en hel del, hvis man havde de 2000 kroner at arbejde med i foreningen.

- Vi kunne for eksempel køre en tur med dem, der ikke selv er mobile, foreslår Poul Sørensen, der har været engageret i foreningslivet siden 1970'erne.

Mette Jakobsen har også set eksempler på små foreninger, der er lukket på grund af det administrative bøvl eller fortsætter aktiviteterne i privat regi. Og hun peger på, at det ikke rigtigt er en mulighed for foreningerne ikke at have en bankkonto, for så kan man ikke søge donationer fra puljer og fonde, ligesom man er nødt til at have en foreningskonto for at modtage frivilligmidler fra kommunen.

Tjener ikke penge på foreninger

Foreninger er ikke noget, Sparekassen Danmark i Hjørring tjener penge på, lyder det fra regionsdirektør Casper Nissen Larsen:

- Vi vil rigtigt gerne hjælpe foreningerne og ekspedere dem, men den pris, vi tager, svarer til det stykke arbejde, der er med at håndtere en konto.

Han fortæller, at der er EDB-omkostninger med en konto, ligesom det tager mandetimer, når nogen i banken skal snakke med bestyrelsesmedlemmer og kontrollere de ting, de får ind.

Til gengæld uddeler banken penge til mange foreninger gennem deres fonde.

- Vi er ude at sponsorere og give noget tilbage. Det er også en del af vores DNA, at vi gerne vil give noget tilbage til forenings- og kulturlivet, siger Casper Nissen Larsen.

Banken skal kende kunderne

Hos Nordea i Vendsyssel fortæller filialdirektør Betina D. Jensen, at der fortsat er store krav til bankerne, også efter at den ny mulighed for at sætte foreninger i kategorien 'begrænset risiko' er kommet.

- Det kan godt være, at der er mindre krav for foreninger, men det ændrer ikke ved det overordnede krav om, at vi skal kende omfang og formål med alt, der foregår via vores bank, forklarer Betina D. Jensen.

Heller ikke Nordea er med på Frivilligcenter Hjørrings forslag om, at bankerne skal bruge noget goodwill på foreningskontoer.

- Det er ikke noget, vi beslutter lokalt, men det kan jeg ikke forestille mig, for vi har rigtigt meget arbejde i det. Priserne er jo sat ud fra det arbejde, der også bliver lagt i det. De kan sikkert heller ikke gå i Føtex og få gratis mælk. Alle har jo omkostninger, siger Betina D. Jensen, der peger på, at det ville være svært at skelne, hvem der skulle have en billigere konto.

- Der er jeg nok tilhænger af, at det er ens for alle, og arbejdet er jo det samme, uanset om det er en stor eller lille forening.

I stedet har hun en anden opfordring: At foreningerne fortsat søger fondsmidler hos banken.

- Vi delte 550 millioner ud sidste år i Nordea Fonden.