Poul vil ikke bare gå 100 kilometer - han vil gøre det i træsko

LØKKEN:Æblet falder ikke langt fra stammen.

For seks årtier siden gik Poul Raunsmeds far 100 kilometer i et par træsko - og på fredag har sønnen, vendelboen Poul Raunsmed, tænkt sig at gøre ham kunsten efter.

Det skriver ligeher.nu.

Faderen gik distancen på 20 timer og 35 minutter, og det er da også sønnikes mål at tilbagelægge distancen på mindre end et døgn.

Sitet oplyser endvidere, at fjerkræavleren fra Nr. Lyngby ved Løkken tager de gammeldaws træsko på og påbegynder vandringen fredag eftermiddag 14. juli - på sin afdøde fars fødselsdag.