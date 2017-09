Povlsen: Vi får ikke som fortjent

FODBOLD: Kasper Povlsen ser på onsdagens pokalkamp mod SønderjyskE med blandende følelser. På den ene led synes han, at Vendsyssel gjorde det rigtigt godt, og netop derfor synes han også, at holdet kunne have fortjent mere.

- Fodbold går ikke altid, som man selv gerne vil, men jeg synes ikke, at vi får det med, vi fortjener. Selvom det var 11 spillere, der måske ikke har spillet så meget sammen, så var der god intensitet, og jeg synes, vi dominerede i store perioder, lyder det fra Kasper Povlsen.

- Vi manglede desværre lige den sidste effektivitet og den afgørende aflevering, for vi havde optræk til mange chancer. Så kan vi kalde det uheld eller utur, men uanset hvad, så var vi godt med.

Selvom nederlaget betød, at Vendsyssel nu er ude af pokalturneringen, så er det ikke et resultat, som vil få hovederne til at hænge for meget i omklædningsrummet.

- Overhovedet ikke. Tværtimod, vil jeg faktisk sige. Vi spiller lige op med et Superliga-hold, så uanset resultatet, så skal det bare give os blod på tanden, siger Kasper Povlsen.

- Vi skal tage den slags præstationer med over i 1. division, og så har vi ingen grund til at tro, at vi ikke kan slå alle hold.