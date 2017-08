Povlsen nyder sin nye klub

FODBOLD: I juli blev midtbanespilleren Kasper Povlsen hentet til Vendsyssel FF som en erfaren spiller, der skulle gå ind og tage en lederrolle i en klub, der har gennemgået en massiv spillerudbytning henover sommeren.

I sidste uge kom holdet godt fra start i NordicBet Ligaen med en sejr på 2-0 hjemme over Fremad Amager - her sad midtbanespilleren på bænken, men blev skiftet ind med et kvarter igen.

I midtugen har klubben så som ventet afhændet midtbanespilleren Bjarke Jacobsen til AC Horsens, der allerede havde sikret sig hans underskrift fra nytår, og parterne blev enige om en tidligere handel.

Og det åbner lige præcis op for en plads til Kasper Povlsen på midten.

- Nu må vi jo se, hvad træneren vælger. Min opstart har været rigtig god, men jeg har døjet med lidt problemer i den ene akillessene, der har sat mig en smule tilbage, siger Kasper Povlsen, der er skiftet fra Hobro IK, som han var med til at spille tilbage i Superligaen.

På forhånd har det været vanskeligt at vurdere, hvor godt Vendsyssel FF ville klar sig efter så stor en udskiftning, men den første kamp gav løfter om en god sæson.

- Jeg synes, at spillestilen og klubben i det hele taget passer rigtig godt til mig. Jeg er rigtig glad for den træningskultur, der er. Den er virkelig god, og det betyder meget for en spiller som mig. Og så er det bare generelt nogle rigtig gode mennesker, der er i den klub. Alle er glade, og jeg nyder virkelig at være her, siger han.