Pris til dygtig lærling

BRØNDERSLEV/HJØRRING: Karrosseriopretter Anders Møgelmose Jensen fra Brønderslev er blandt prismodtagerne, når ML-Prisen 2017 uddeles fredag 29. september i Den Sorte Diamant i København. Undervisningsminister Merete Riisager deltager i hyldesten af de 25 dygtige lærlinge fra hele landet.

Det er 15. år i træk Den Sorte Diamant i København danner den festlige ramme om uddelingen af Metalindustriens Lærlingepris, ML-Prisen. Prisoverrækkelsen er en af de vigtigste hyldester af faglært

Her er 25 af metalindustriens dygtigste lærlinge sammen med deres familier, mestre og faglærere inviteret til den store fejring.

Alle prismodtagere har hver især skilt sig ud med et særligt højt fagligt niveau, men det er ikke kun de faglige evner, der har betydning i udvælgelsen. De sociale kvaliteter vægtes højt, og det er derfor et fællestræk for Anders og de øvrige prismodtagere, at de, udover at have opnået topkarakterer, også er gode kammerater og kolleger.

Anders Møgelmose Jensen har gået på Teknisk Skole Silkeborg og været i lære hos Brødrene Møll A/S i Hjørring. Han har, som de øvrige prismodtagere, afsluttet svendeprøven med et 12-tal og er herefter blevet indstillet til prisen af skolen og virksomheden i fællesskab. I indstillingen lyder det blandt andet:

- Anders Møgelmose Jensen er en virkelig rar person og enormt nem at omgås. Samtidig har han det faglige og personlige overskud til at vise vejen for andre, og han er yderst vellidt blandt både holdkammerater og kollegaer. Han fortjener om nogen ML-Prisen 2017, fortæller Rasmus Bach Hansen, kommunikationskonsulent i Industriens Uddannelser.

Selv giver Anders Møgelmose Jensen følgende bud på, hvorfor netop han har skilt sig ud blandt de mere end 200 indstillede:

- Det er ikke så nemt at svare på, hvorfor jeg fik prisen, men jeg er god til at spidse ører, og har jeg besluttet mig for noget, går jeg 100 procent efter det. Det er et virkelig dejligt skulderklap, som jeg er meget stolt af.

Undervisningsminister Merete Riisager vil sammen med formand for Metalindustriens Uddannelsesudvalg og forbundssekretær i Dansk Metal, Per Påskesen, og næstformand i Metalindustriens Uddannelsesudvalg og erhvervsuddannelseschef i DI, Lone Folmer Berthelsen overrække statuetterne til prismodtagerne og hver især holde tale.

Under programpunktet "Fra ét talent til et andet" vil publikum kunne opleve et musikalsk indslag ved violinist Kirstine Schneider fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.