Direktør med ærgerlig besked til kunder efter storbrand

SINDAL:Røgen steg fortsat op fra Sindal Trappen tirsdag morgen, efter virksomheden natten til tirsdag blev ramt af en omfattende brand.

Årsagen til branden er fortsat uopklaret.

Men sikkert er det, at produktionen nu er lammet, da store dele af virksomheden på Vinkelvej 4 i Sindal blev ødelagt ved den kraftige brand. En brand, som blev opdaget ved 4-tiden natten til tirsdag.

Efterslukningen var fortsat i gang tirsdag morgen.

Bygningen her blev ødelagt ved storbranden hos Sindal Trappen. Foto: Torben Hansen

Direktør Brian Jensen fra Sindal Trappen har endnu ikke overblik over ødelæggelsernes omfang, eller hvor meget skaderne løber op i. Nu skal der holdes møde med blandt andre forsikringsselskabet for at finde ud af, hvordan virksomheden kommer videre.

Planen er at genoptage produktionen, men hvornår det kan ske, vides endnu ikke.

- De maskiner, som ikke er brændt, skal vi have ud. Det er nogle af de vigtige maskiner, fortæller Brian Jensen tirsdag formiddag.

Efterslukningen i fuld gang på virksomheden i Sindal. Foto: Torben Hansen

Formentlig skal produktionen genoptages i midlertidige lokaler, oplyser han.

- Vi havde rigtig travlt, fortæller direktøren for Sindal Trappen, som beskæftiger omkring 15 medarbejdere.

Nu vil en række kunder få besked om, at deres ordrer ikke kan leveres her og nu som følge af storbranden.

Dronefotos viser, hvor store skaderne er efter nattens brand. Én bygning er helt ødelagt af flammerne, men også nabobygninger er beskadiget.

Brand hos Sindal Trappen