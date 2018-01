Prøvespillere imponerede Vendsyssel-træner

FODBOLD: Efter vinterens afsked med topscorer Christian Moses er Vendsyssel FF på jagt efter offensiv forstærkning.

Derfor har vendelboerne i øjeblikket de to angribere Sebastian Czajkowski og Marcus Solberg til prøvetræning, og de greb begge chancen, da Vendsyssel lørdag slog AGF i en testkamp.

De to angribere scorede tre af Vendsyssels mål i 4-2-sejren.

- Sebastian spillede en fremragende kamp. Han var meget bevægelig, lavede de rigtige løb hele tiden, og så var han også god i presspillet, siger Vendsyssel-træner Erik Rasmussen om Sebastian Czajkowski, der til dagligt optræder for B93 i 2. division.

Også Marcus Solberg, der har en fortid i AGF og Silkeborg, men som senest har spillet i islandsk fodbold, imponerede.

- Marcus var også enormt god. Han scorede to flotte mål, kom i feltet på de rigtige tidspunkter og arbejder godt for sagen, så det var to gode indsatser, siger Erik Rasmussen.

Derfor er det formentligt langt fra usandsynligt, at mindst en af de to angribere har en fremtid i Vendsyssel-trøjen.

- Jeg har givet ledelsen min anbefaling, så nu er det op til dem, hvad der skal ske herfra, siger Erik Rasmussen.