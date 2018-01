Miljøprofessor: EU forbyder ikke nødvendigvis kystsikring

LØNSTRUP: Vesterhavet er godt i gang med at fortære et sommerhusområde ved Lønstrup Klint i Nordjylland. Flere sommerhuse har måttet overgive sig til bølgerne, og senest har tre grundejere ved Lønstrup Klint fået forbud mod at bruge deres sommerhus på grund af fare for, at de styrter i havet.

Men det kunne være undgået, hvis Kystdirektoratet havde sikret kysten, som EU-fredningen Natura 2000 forpligter dem til. Det siger professor i miljøret ved Københavns Universitet Peter Pagh til faktatjekmediet TjekDet.dk.

- Ifølge EU-ret er staten forpligtet til at forhindre ikke-menneskeskabte skadevirkninger på de såkaldte Natura 2000-områder. I dette tilfælde, hviler den forpligtelse på Kystdirektoratet, siger Peter Pagh.

Ved ikke at have forhindret, at kysten ved Lønstrup Klint er eroderet, har Kystdirektoratet ifølge Peter Pagh begået en klar forsømmelse. For når klinten forsvinder ud af det Natura 2000-område, som Europa-Kommissionen udpegede for 20 år siden, er det en forringelse af den natur, der skulle bevares.

- Europa-Kommissionen har jo ikke udpeget et område på land, for at det på sigt skal havne i havet. Kystdirektoratet burde derfor have sikret, at der ikke skete den erosion, netop fordi det er et Natura-2000-område, siger han.

Direktoratet er uenig

Kystdirektoratet, som tidligere har givet afslag på en ansøgning om kystsikring, der kunne standse kystens eroderingen, er lodret uenig med Peter Pagh.

- Man må ikke standse den (klinten, red.) fuldstændig. Klinten er udpeget som klint. Derfor er der behov for en naturlig dynamik, ellers er der ikke nogen klint, siger Hans Erik Cutoi-Toft, områdechef i Kystdirektoratet.

Og Kystdirektoratet mener at have opbakning i EU-lovgivning.

- I Habitatdirektivet er der taget højde for, at naturlig dynamik kan og skal finde sted, siger Hans Erik Cutoi-Toft.

Men den udlægning køber professor Peter Pagh ikke og henviser til en EU-dom mod Storbritannien i 2005, hvor britiske myndigheder forsømte at beskytte et Natura 2000-område ved Gibraltar mod netop naturlige forringelser.

- Det fremgår jo tydeligt af dommen, at medlemsstaterne skal beskytte udlagte lokaliteter mod ikke-menneskeskabte påvirkninger. Så jeg mener, at Kystdirektoratets udlægning er forkert, siger han.

Kystdirektoratet kan være forpligtet til at modvirke naturskabte forringelser af Natura 2000-områder, siger Helle Tegner Anker, professor i miljøret ved Københavns Universitet. Men om Kystdirektoratet har forbrudt sig på EU’s fredning af Lønstrup Klint, er i sidste ende op til EU-Domstolen at afgøre.

- Det afhænger af en vurdering i den konkrete sag, siger hun.

I Hjørring Kommune vil man gå videre med den nye viden, siger Søren Smalbro (V), der er formand for kommunens teknik- og miljøudvalg.

- Det skal vi helt klart have undersøgt. For hvis myndighederne begik en fejl for år tilbage, så kan vi ikke lade det passere. Vi skal forfølge det her hele vejen til ministeren og derfra til EU, siger Søren Smalbro til TjekDet.dk.