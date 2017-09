VRÅ: En beboer på et bosted for psykisk syge på Søndre Vråvej i Vrå overfaldt mandag formiddag en 61-årig mandlig ansat med to steakknive, oplyser politikommissær Lars Jensen fra Lokalpoliti i Hjørring.

Politiet blev tilkaldt til stedet, og den 20-årige psykisk syge mand blev efterfølgende frivilligt indlagt på psykiatrisk afdeling. Der venter ham dog et retsligt efterspil på et tidspunkt for trusler med kniv.