Pukkelhval skæres op: Publikum inviteres til et kig på hvalens liv og død

Det bliver et spørgsmål om liv og død, når pukkelhvalen fra Skagen onsdag dissekeres. I hvert fald hvalens liv og død.

Hvalen skæres op, og der tages prøver, som skal videre undersøges, efterfølgende ser biologer og andre fagfolk nøjere på hvalens organer samt mave og tarmindhold.

Det hele foregår på parkeringspladsen ved Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, onsdag fra klokken 11 og nogle timer frem.

Foto: Henrik Bo

Hvalen dissekeres, for at man kan blive klogere på dyrets liv og død, hedder det fra oceanariet, der har opbevaret hvalen på køl, siden de fik den leveret med lastbil fra Skagen, hvor den blev landet mandag morgen død i en fiskeres net.

- Vi ved endnu ganske lidt om denne pukkelhval, men håber på at blive klogere. Blandt andet er det svært at vurdere alderen ud fra størrelsen alene, hedder det fra biolog og udviklingschef Kristina Ydesen, der husker, at man gættede meget forkert på alderen på alderen på den finhval, der strandede i Vejle tilbage i 2010.

Mange forbipasserende stoppede op ved det usædvanlige syn på havnen i Skagen. Foto: Henrik Bo

Dissekeringen i Hirtshals begynder klokken 11 og man forventer, at den første times tid går med at undersøge og registrere hvalens ydre, inden den så skæres op.

4 Pukkelhvalen blev fundet med en parasit, der skal nærmere bestemmes. Foto: Nordsøen Oceanarium

Kristina Ydesen får assistance af eksperter fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, forskere fra Syddansk og Aarhus Universitet, en specialdyrlæge samt konservator fra Naturhistorisk Museum, Abdi Hedayat, der også deltog i dissekeringen af vågehvalerne, der skyllede op i henholdsvis Blokhus i oktober og i Hobro i december 2018.

Onsdagens dissekering er åben for alle interesserede. Marketingchef Sylvia Berglund begrunder det med, at det er oceanariets primære formål at formidle om Nordsøens liv.

- Undersøgelserne af hvalen er en selvfølgelig en oplagt mulighed for at fortælle alle interesserede om hvalens biologi, siger hun og lover at tilskuerne vil få ikke mindst lugtesansen stimuleret, når hvalen skæres op.