Rasmussen: Mere skuffelse end glæde

FODBOLD: Der er mere skuffelse end glæde, når modstanderen først udligner i overtiden.

Sådan sammenfatter cheftræner Erik Rasmussen søndagens kamp på udebane mod FC Fredericia - en særdeles underholdende en af slagsen med hele seks scoringer.

- Vi kom virkelig dårligt fra start, og vi kunne slet ikke ramme hinanden i begyndelsen af opgøret. Men efter 20 minutter synes jeg, at vi fik overtaget og fik lagt et rigtig godt tryk på dem resten af kampen. Det er selvfølgelig også en af årsagerne til, at jeg er skuffet.

Vendsyssel fik vendt den dårlige start fra 0-2 til 3-2, da Ninos Gouriye gav holdet føringen på et flot langskud.

Men i overtiden fik hjemmeholdet sikret det ene point. Brasilianske Brandao blev dømt for at tage bolden med hånden i feltet, og Frans Dhia Putros kunne udligne på straffespark.

- Generelt synes jeg, at det spillemæssigt ser rigtig godt ud. Vi har et godt hold, et hurtigt hold, og et hold med rigtig mange individuelle kvaliteter. Og det ville også være mærkeligt, hvis der ikke var enkelte problemer, når man har skiftet 15 spillere i truppen. Med det in mente synes jeg, vi har fået en fin start, siger cheftræneren.