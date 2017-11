Rasmussen: Topkamp er en god styrkeprøve

FODBOLD: Når Vendsyssel FF mandag får besøg af Thisted FC, bliver det formodentlig en test på, om hjemmeholdet har opnået den stabilitet, en tilværelse i toppen af 1. division kræver.

Efter en sæsonstart med skiftende resultater er Erik Rasmussens udvalgte ved at finde rytmen.

De er på nuværende tidspunkt det mest scorende hold i rækken, men den defensive indsats har været et konstant fokuspunkt for vendelboerne.

Thyboerne har nemlig også været produktive i angrebsspillet, og det skal hjemmeholdet være særligt opmærksomme på, hvis topkampen skal blive give tre point.

- Vi har hele tiden haft meget fokus på, at vi skal være bedre fungerende defensivt, end vi var i starten af sæsonen, og vi har også vist gode fremskridt, selvom der blev scoret et par mål, sidst vi spillede, siger cheftræneren.

Thisted ligger lige over Vendsyssel i tabellen, og Erik Rasmussen håber, at det nordjyske topopgør kan give en vigtig sejr til hans hold.

- I morgen (mandag, red.) er en test og en god styrkeprøve, for vi møder et hold, som vi har stor respekt for, og som har gjort det rigtig rigtig godt indtil videre i sæsonen, så det giver et godt signal på, om vi er der, hvor vi gerne vil være. Det er klart, at hvis vi slår Thisted i morgen, så har vi rykket os rigtig meget som hold, og så har vi kunnet sætte tre kampe sammen med sejre, og det betyder meget for os, siger han.

Kampen fløjtes i gang på Nord Energi Arena klokken 18.30.