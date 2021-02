Melding om mulig brand på kutter: Nu er redningsaktion afsluttet

Opdateret kl. 17.46: Redningsaktionen er afblæst - intet fartøj fundet

TVERSTED:Forsvarets Operationscenter fik fredag kl. 16.30 melding om, at der var brand i en fiskekutter eller båd nord for stranden i Tversted. Anmeldelsen kom fra en borger fra stranden, der mente at have set røg fra kutteren.

En redningsbåd fra redningsstationen i Hirtshals sejlede ud, og også andre skibe i området blev tilkaldt.

Desuden blev en redningshelikopter sendt i luften.

Men efter eftersøgningen konkluderer Forsvarets Operationscenter, at der ikke har været en ulykke. Derfor er operationen nu afblæst.

Forsvaret havde ikke modtaget et nødopkald fra et fartøj, området er blevet grundigt gennemsøgt, og desuden har man nu haft kontakt med et mindre fiskefartøj, hvorfra der kom "naturlig røg" fra udstødningen. Derfor har man konkluderet, at der ikke var nogen i fare.