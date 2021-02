Melding om mulig brand på kutter: Nu er redningsaktion afsluttet

Opdateret kl. 17.36: Redningsaktionen er afblæst - intet fartøj fundet

TVERSTED:Forsvarets Operationscenter fik fredag kl. 16.30 melding om, at der var brand i en fiskekutter eller båd nord for stranden i Tversted. Anmeldelsen kom fra en borger fra stranden, der mente at have set røg fra kutteren.

En redningsbåd fra redningsstationen i Hirtshals sejlede ud, og også andre skibe i området blev tilkaldt.

Desuden blev en redningshelikopter sendt i luften.

Men efter eftersøgningen konkluderer Forsvarets Operationscenter, at der ikke har været en ulykke. Derfor er operationen nu afblæst.